3. Oktober: Ganz Altena wird zur Trödelmeile

+ © Hornemann Trödeln macht Spaß - am 3. Oktober steht Altena im Zeichen des Trödelmarktes. © Hornemann

Altena - Alles wie immer? Wie immer heißt in Altena: Am Feiertag, dem 3. Oktober, verwandelt sich die Fußgängerzone in eine Trödelmeile. Alles, wirklich alles, was Keller, Speicher, Garagen oder Kinderzimmer hergeben, soll und kann „verhökert“ werden.