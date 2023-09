Ohne Imbisswirt keine Toilette am Markaner

Von: Ina Hornemann

Teilen

„WC defekt“ steht an der öffentlichen Toilette am Markaner. Tatsächlich ist der Defekt behoben, aber es gibt momentan niemanden, der die Toiletten reinigt. © Hornemann

Am Imbiss am Markaner sind seit Monaten die Lichter aus. Und nebenan wird die öffentliche Toilette nicht geöffnet. Weil sie nämlich niemand sauber macht.

Altena - Während Vasiliki Melissopoulos alias Maria jahrzehntelang zuverlässig wie ein Uhrwerk die Fritteuse bediente, war auch immer die benachbarte öffentliche Toilette in Betrieb. Jetzt, wo der Nachfolgepächter erkrankt ist, kann dort kein Geschäft erledigt werden, denn in der Vergangenheit war die Öffnung der Toilettenanlage an den Imbissbetrieb gekoppelt. Es scheitert an der Reinigung.

„Defekt“ steht seit vielen Wochen an der Tür im Bürgerpavillon – sehr zum Verdruss von Passanten, die während der Wartezeit auf den Bus ein Bedürfnis überkommt. „Den Defekt gab es wirklich, und zwar im Bereich der Damentoilette. Da war der Mechanismus kaputt, der die Toilette nach dem Einwurf der 50 Cent zugänglich macht. Das ist behoben, aber die Toilette konnten wir trotzdem nicht wieder öffnen, denn es war niemand mehr da, der sich um die Reinigung kümmern konnte“, erklärt Tanja Jäker aus der Abteilung Gebäudemanagement. Ungereinigte Toiletten kann die Stadt aber nicht zur Verfügung stellen.

Bislang war man geduldig mit den schwammigen Aussagen des Imbissbetreibers über seine Rückkehr – nun aber wird Tanja Jäker einen Reinigungsdienst beauftragen, der die WCs sauber hält. Die Öffnungszeiten des Örtchens werden dann an die der Stadtverwaltung gekoppelt. „Sobald wir jemanden haben, der reinigen kommen kann, wird die Toilette wieder nutzbar sein“, verspricht Tanja Jäker. Das will die Verwaltung auch noch einmal öffentlich kommunizieren.