Ohne Führerschein: Altenaer liefert sich Verfolgungsjagd mit der Polizei

Altena - Eine Verfolgungsjagd im Auto und zu Fuß hat sich ein Mann (20) aus Altena mit der Polizei geliefert. Es ging um seinen Führerschein.

Ein 20-jähriger Altenaer Autofahrer flüchtete am Montag vor der Polizei. Die hatte einen Hinweis bekommen, dass der Mann mit einem Auto in der Rahmede unterwegs sei, obwohl er keinen Führerschein hat.

Im Rahmen der eingeleiteten Fahndung entdeckte eine Streife den gesuchten Pkw gegen 17.15 Uhr an der Kreuzung zur Fritz-Berg-Brücke.

Spur des Mannes verliert sich

Der Fahrer ignorierte sämtliche Anhaltezeichen und beschleunigte auf der Bahnhofstraße auf über 90 km/h. Er überfuhr das Rotlicht der Fußgängerampel am Bahnhof und setzte seine Fahrt über Hagener Straße, Am Halse und Am Tiergarten fort, sagt die Polizei.

Dort hielt er an, stieg aus und flüchtete weiter zu Fuß. Seine Spur verlor sich.

Auf dem Beifahrersitz saß die gleichaltrige Halterin des Fahrzeugs aus Lüdenscheid. Die Ermittlungen der Polizei laufen. Die Personalien des Mannes sind bekannt.