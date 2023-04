OGS Mühlendorf bekommt eine zweite Gruppe

Von: Volker Heyn

Teilen

Die OGS im Mühlendorf wird bald zweigruppig. © Keim

Altena – Im nicht-öffentlichen Teil der Ratssitzung am Montag sind nach Ausschreibungen einige Aufträge vergeben worden. Darüber berichtete Kämmerer Kemper auf Nachfrage. Mit einem Träger ist ein neuer Kooperationsvertrag für die OGS-Betreuung in der Grundschule Altena am Standort Mühlendorf und die Grundschule Breitenhagen abgeschlossen worden. Für die OGS im Mühlendorf ist sogar eine zweite Gruppe ins Leben gerufen worden.

Der Vertrag ist über zwei Jahre abgeschlossen worden und war europaweit ausgeschrieben worden. Weil noch eine zehntägige Einspruchsfrist abgewartet werden muss, können Auftragnehmer und Auftragssumme noch nicht öffentlich genannt werden.

Vergeben ist auch die jährliche Schulbuchbestellung für die Sekundarschule am Standort Altena, auch hier muss noch die zehntägige Frist abgewartet werden.

Für 125 000 Euro sind vom Rat Aufträge an Handwerksunternehmen vergeben worden, dafür werden Metallbau- und Schreinerarbeiten zum Brandschutz in der Sekundarschule in der Nette ausgeführt, außerdem werden einige Brandschutztüren eingebaut.