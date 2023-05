Weil Angebot nicht reicht: Stadt im MK erweitert OGS-Betreuung

Von: Jona Wiechowski

Die OGS-Betreuung am Mühlendorfer Grundschulstandort wird nach den Sommerferien um eine Gruppe erweitert. © HEYN

Auch in den kommenden zwei Jahren wird die OGS-Betreuung am Mühlendorfer Standort der Gemeinschaftsgrundschule Altena sowie an der Grundschule Breitenhagen durch die Awo sichergestellt. In Mühlendorf wird sie dazu noch deutlich vergrößert, um dem Bedarf gerecht zu werden.

Altena – Der aktuelle Betreuungsvertrag für den Offenen Ganztag, der wie üblich zum Ende des Schuljahres nach zwei Jahren ausläuft, musste neu ausgeschrieben werden. Aufgrund des aufwendigen Vergaberechts – es musste europaweit ausgeschrieben werden – lief das Ganze über den Kreis. Bei solch komplexen Angelegenheiten sei diese Zusammenarbeit die Regel, erklärte Stefan Kemper, der bei der Stadt Altena für die Schulen verantwortlich ist. „Zum Glück“ habe man sich letztlich wieder für die Awo entschieden – für beide Standorte. Kemper berichtete von vielen positiven Rückmeldungen und einer guten Zusammenarbeit mit der Arbeiterwohlfahrt.

Nicole Neises-Weiler, Bereichsleiterin Kinder, Jugend und Familie beim Awo-Unterbezirk Hagen – Märkischer Kreis, unterzeichnete den Vertrag am Donnerstag mit Bürgermeister Uwe Kober im Rathaus. Die Schulleiter der beiden Grundschule hatten bereits unterschrieben. Neises-Weiler erklärte: „Uns hat es sehr gefreut, dass wir weitermachen können.“ Auch sie lobte die „sehr gute Zusammenarbeit“ sowie den guten Austausch. Darüber hinaus sei die Awo der Stadt Altena sehr verbunden, betreibe in der Burgstadt unter anderem eine Kindertageseinrichtung sowie ein Tagespflegebüro. Neises-Weiler sprach von einer „Zusammenarbeit auf Augenhöhe“. Dass die Awo weitermacht, sei für die Kinder, aber auch für die Eltern eine gute Nachricht, denn die bekannten Bezugspersonen würden bleiben.

Nicole Neises-Weiler, Bereichsleiterin Kinder, Jugend und Familie beim Awo-Unterbezirk Hagen - Märkischer Kreis, und Bürgermeister Uwe Kober haben am Donnerstag den Vertrag für die OGS-Betreuung der nächsten zwei Jahre unterschrieben. © WIECHOWSKI

Eine Änderung gibt es: Am Mühlendorfer Standort, wo es bisher eine OGS-Gruppe gibt, wird eine weitere hinzukommen. Jeweils 20 Schülerinnen und Schüler können betreut werden. Hintergrund für die Erweiterung ist ein größerer Bedarf. An der Grundschule Breitenhagen wird es bei einer Gruppe mit 25 bis maximal 30 Schülerinnen und Schülern bleiben.

Insgesamt stelle die Awo die Betreuung aktuell mit einem Personal von zehn, wobei dieses mit der Erweiterung vergrößert werde, so Neises-Weiler.

Die Entwicklung der OGS sei „sehr dynamisch“, erklärte Stefan Kemper mit Blick auf das Jahr 2025. Ab da gibt es einen Rechtsanspruch auf Ganztag in der Grundschule. Wie konkret das ablaufen wird und welche Veränderungen in Altena unternommen werden müssen, sei derzeit noch nicht ganz absehbar. „Wir müssen gucken, wie sich das entwickelt.“