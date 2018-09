Eine schlumpfige Überraschung

Offenes Singen in der Burg Holtzbrinck trumpft mit witzigen Ideen auf

+ © Ina Hornemann Die Überraschung des Tages: Das Lied der Schlümpfe mit echten Schlümpfen! Hedwig Knieper (l.) hatte die Kostüme selbst genäht und junge Leute zum Mitmachen animiert. Ganz besonders entzückend war der Auftritt der Kleinsten. © Ina Hornemann

ALTENA - Elke Hermens und ihr Chor „Klingende Runde“ lassen sich immer was Witziges für das offene Singen in der Burg Holtzbrinck einfallen. Diesmal gab es mit einem Auftritt der Schlümpfe einen echten Kracher am Samstag: Das Publikum war absolut verzückt von Hedwig Knieper und ihrem blauen Gefolge.