Offenes Geschichtsbuch: Evingser Drahtrollenroute ist eröffnet

Feierlich die Tafel enthüllt

+ © Hornemann Ortsvorsteher Thomas Schmitz und die stellvertretende Bürgermeisterin Hanna Freissler enthüllten an Samstag feierlich die Tafel im unteren Springen. Gegenüber der Schreinerei Steuber geht die 700 Meter lange Tour los. © Hornemann

Altena - Schon dem Chronisten Eversmann war die spektakuläre Aussicht auf sechs Drahtrollen im Jahr 1806 eine Notiz an den König wert. „Er hat genau dort gestanden, wo wir jetzt stehen“, erklärte Heimatvereinsvorsitzender Friedrich-Wilhelm Klinke am Samstag bei der feierlichen Eröffnung der Evingser Drahtrollenroute am Fuße des Springertals. Sie ist nun komplett beschildert und kann selbstständig oder unter Anleitung fachkundiger Führer entdeckt werden.