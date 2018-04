Offene PC-Werkstatt

Begegnungszentrum Freiheit:

Von Dennis Becker (rechts) stammt die Idee zu den neuen Workshops rund um das Thema Computer. Der Diplom-Informatiker möchte sein Wissen an Interessenten aus allen Altersgruppen weitergeben.

Altena - Gut angelaufen sind zwei Angebote im Begegnungszentrum an der Freiheitstraße 26 (ehemals Mythos). Sie beschäftigen sich in zwei Zweigen mit dem Thema Computer, wobei einmal die Hardware im Vordergrund steht, also die technische Ausstattung und Bauteile, und im zweiten Zweig geht es mehr um die Software, also die Programme.