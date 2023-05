Ökoprofit im Märkischen Kreis: Betriebe sparen 3400 Tonnen CO2 ein

Bei der letzten Ökoprofit Runde haben die Teilnehmer auch Firmen besichtigt - wie hier die Firma Ossenberg in Altena. © Wiechowski, Jona

Einsparungen von 3400 Tonnen CO2, 5960 Megawattstunden Energie, 4600 Kubikmeter Wasser und mehr als 1,2 Millionen Euro für die beteiligten Betriebe: Das ist die Gesamtbilanz der letzten drei Ökoprofit-Projekte im Märkischen Kreis.

Altena – „Insgesamt 29 Unternehmen haben sich bis heute aufgemacht, den Energie- und Ressourcenschutz voranzubringen und gleichzeitig die Kosten zu senken“, darauf weist die Gesellschaft zur Wirtschafts- und Strukturförderung im Märkischen Kreis (GWS) hin.

In diesem Jahr ist der Start einer neuen Runde von „Ökoprofit“ geplant. Informationen zum Projekt erhalten interessierte Betriebe gebündelt in einer Online-Informationsveranstaltung am Dienstag, 6. Juni, ab 15 Uhr. Die Informationsveranstaltung findet mit Hilfe der Konferenzsoftware „Zoom“ statt.

Marcel Krings, Prokurist bei der Gesellschaft zur Wirtschafts- und Strukturförderung im Märkischen Kreis, Altena, wird die Teilnehmerinnen und Teilnehmer begrüßen. Unter dem Titel „Gemeinsam für Energie- und Ressourceneffizienz: Das Konzept von ,Ökoprofit‘“ referiert anschließend Dr. Stefan Große-Allermann, Projektleiter, Senior Consultant der Firma Baum-Consult, Hamm.

Was bedeutet Ökoprofit? Die GWS erläutert: „Den betrieblichen Umweltschutz dauerhaft zu verbessern und dabei – etwa durch Abfallvermeidung und bessere Energieausnutzung – Geld zu sparen, ist das Erfolgsrezept von Ökoprofit. Das ,Ökologische Projekt Für Integrierte Umwelt-Technik‘ – kurz Ökoproti – setzt dabei auf Freiwilligkeit, Eigeninitiative und den Schulterschluss in der Region.“ Die Betriebe können vom produktiven Erfahrungsaustausch untereinander profitieren und den Kontakt zu den lokalen Behörden verbessern. Weitere Informationen zu Ökoprofit finden sich auch im Internet unter www.oekoprofit-nrw.de.