Läden dicht - Eiscafés geschlossen

Das öffentliche Leben in der Stadt ruht bis auf wenige Ausnahmen

+ © Bonnekoh Chefin Tatjana Alemanno schleppt selbst Stühle ins Cappuccino an der Kirchstraße 1: Auch die Eisdiele ist von der Schließungsverfügung betroffen. Bis auf weiteres können Altenaer das Eiscafé nicht mehr ansteuern. © Bonnekoh

Altena – Am Mittwoch flossen Tränen. „Es geht doch um unsere Existenz!“ – Wie oft Kerstin und Michael Sonntag vom Ordnungsamt diesen Satz am Mittwoch gehört haben, „wir wissen es nicht“. Doch die beiden Stadtmitarbeiter hatten die schwierige Aufgabe, von „Geschäft zu Geschäft zu gehen und die neue Allgemeinverfügung der Stadt in Kraft zu setzen.“ Seit etwa 12 Uhr hat nach ihrem Rundgang in der Stadt so gut wie kein Geschäft mehr geöffnet.