15 000 Euro-Förderung macht es möglich: Obst und Gemüse für alle Kinder

Von: Volker Heyn

Die Kinder von der evangelischen Kita Rahmede am Drescheider Berg probieren im Kinderbistro vormittags einen großen Teller mit frischem Obst und Rohkost. Alle neun Kindergärten der Stadt werden durch das Projekt „KinderarMut“ bis Ende des Jahres beliefert. © Heyn

Mit einer Förder-Zuwendung von 15 000 Euro aus dem NRW-Ministerium können sämtliche neun Altenaer Kindertageseinrichtungen bis zum Jahresende wöchentlich mit frischem Obst und Gemüse in Form von Rohkost beliefert werden. Möglich gemacht hat das ein städtisches Projekt namens „KinderarMut“ – mit großem M, um das Wort Mut sichtbar zu machen –, das im Rahmen der „Frühen Hilfen, Früh am Ball“ im Familienzentrum Altena entwickelt worden ist.

Altena – Die Idee dazu hatte Marina Bokranz, Erzieherin und Integrativkraft im evangelischen Kindergarten Rahmede am Drescheider Berg. Dieser Kindergarten wird von 45 Kindern besucht, 13 davon werden integrativ betreut. Bokranz fiel auf, dass viele Kinder offenbar selten Obst oder Gemüse essen oder es nicht von den Eltern gereicht bekommen. Im vergangenen Jahr kam den Frauen aus dem Familienzentrum im Rahmen einer Online-Fortbildung der Gedanke, Familien zu helfen, die nur sehr wenig haben. Daraus entstand die Idee des Projekts „KinderarMut“, das gleiche Chancen für alle herstellen soll. Es sollte eine Aktion werden, die allen Kindertageseinrichtungen der Stadt zugute kommt. Der Fördertopf der Landesregierung war über die Stadt Altena angezapft worden, so standen die 15 000 Euro zur Verfügung. Weil nicht nur einfach Geld verteilt werden konnte, war die Idee mit Obst und Gemüse von Bokranz sehr willkommen. Als Partner konnten Edeka Enste und Taxi Katja gewonnen werden. Enste kauft bei Edeka Obst und Gemüse, das Team aus dem Supermarkt verpackt und verteilt das auf neun Kisten für die Altenaer Kindergärten. Taxi Katja transportiert die Kisten im Laufe des Dienstagvormittags zu den Einrichtungen. Gestartet wurde Mitte Mai, das Projekt ist nur bis Ende 2023 finanziert. Für die Zeit danach müssten Sponsoren gefunden werden oder es sollte eine andere Finanzierung zum Tragen kommen.

Obst ist tatsächlich nicht allen Kindern bekannt, und Früchte wie Ananas und Mango oder Gemüse wie Avocado sind von manchen noch nie gesehen, in die Hand genommen oder gar gegessen worden. Rohkost wie Paprika oder Kohlrabi ist auch nicht in vielen Familien im Angebot.

Christiane Frebel, Koordinatorin beim Familienzentrum Altena, stellte mit Integrationskraft Marina Bokranz vom evangelischen Kindergarten Rahmede das Projekt „KinderarMut“ vor, mit dem sämtliche Kindergärten der Stadt bis Ende des Jahres mit frischem Obst und Gemüse versorgt werden. © Heyn

Das alles wird jetzt in den Kindergärten geleistet. Marina Bokranz: „Mit dem Umgang mit Obst und Gemüse können die Kinder gleichzeitig auch ihren Sprachschatz erweitern.“ Jede Kita verteilt Obst und Rohkost anders, in der Rahmede gibt es morgens einen großen Teller Obst im Kinderbistro und Mittags Rohkost und Obst. Jedes Kind kann soviel essen, wie es möchte. Die Mengen sind ausreichend. Bokranz: „Von Qualität und Menge her kam das bisher sehr gut hin. Die Kinder freuen sich mittlerweile darauf.“

Christiane Frebel vom Familienzentrum Altena hat von allen neun Kitas ausschließlich positive Rückmeldungen bekommen. Die Lieferungen von Obst und Gemüse sollen aber nur den Anfang des zukünftig wachsenden Projekts „KinderarMut“ machen. Mit diesen Förderungen wollen die Frauen in Zukunft nicht nur in die Kindergärten, sondern auch in alle Familien mit kleinen Kindern gehen.