Nur die Gaspreisbremse macht Hoffnung: Lage der Unternehmen immer schwieriger

Von: Thomas Krumm

Teilen

Die heimische Wirtschaft hat derzeit mit vielen Problemen zu kämpfen: 22 Prozent der Unternehmen, die an der jüngsten Konjunkturumfrage der SIHK teilnahmen, schätzten ihre Geschäftslage im September 2022 als schlecht ein. © dpa

Ernst, aber nicht hoffnungslos – so ließe sich das Ergebnis der Herbstumfrage der Südwestfälischen Industrie- und Handelskammer (SIHK) zur wirtschaftlichen Lage in Südwestfalen zusammenfassen.

„Ich habe versucht, aus den Zahlen irgendetwas Positives herauszulesen“, leitete SIHK-Präsident Ralf Stoffels seinen Bericht ein, der solchen Bemühungen allerdings einigen Widerstand entgegensetzt.



„SIHK-Geschäftsklimaindex stürzt ab“, lautet die beunruhigende Nachricht. Die Gründe sind bekannt: der russische Überfall auf die Ukraine und die dadurch ausgelöste Preisexplosion bei Energie, die steigende Inflation und der damit einhergehende Konsumverzicht, erneut steigende Corona-Zahlen und ein lokales Problem mit großen Auswirkungen für die ganze Region: die A45-Sperrung. Zur Entlastung der heimischen Unternehmen fordert der SIHK-Präsident eine schnelle Umsetzung des Gaskompromisses, wie ihn eine Expertenkommission im Auftrag der Bundesregierung erarbeitet hat.

Vorschlag zur Regulierung des Gaspreises

In einer Modellrechnung macht Ralf Stoffels einen Vorschlag zur Höhe eines regulierten Gaspreises: Der langjährige durchschnittliche Weltmarktpreis für flüssiges Naturgas (LNG) als Alternative zum russischen Gas liege bei sieben Cent. Mit diversen Abgaben und Netzentgelten ergebe sich daraus ein Preis von etwa zwölf Cent für eine Kilowattstunde. Das ist nicht weit entfernt vom Preisvorschlag der Expertenkommission der Bundesregierung. Die Ankündigung einer Gaspreisbremse hellte das düstere Bild hinsichtlich der Erwartungen mitten in der Befragung der Unternehmen ein wenig auf.

In Zahlen stellt sich das Ergebnis der SIHK-Umfrage, die 500 Unternehmen erfasst hat, so dar: 87 Prozent verorten das größte Risiko derzeit bei den Energie- und Rohstoffpreisen. An zweiter Stelle stehen Sorgen um die Inlandsnachfrage (65 Prozent), auf den weiteren Plätzen der Fachkräftemangel (57 Prozent), die Arbeitskosten (51 Prozent) und die politischen Rahmenbedingungen (42 Prozent). Immerhin ein Drittel der befragten Unternehmen in Südwestfalen bezeichnet die Probleme bei der Verkehrsinfrastruktur als ein Geschäftsrisiko. Nicht nur die A45 lässt grüßen.

Viele Unternehmen schätzen Geschäftslage als schlecht ein

22 Prozent der Unternehmen schätzten ihre Geschäftslage im September 2022 als schlecht ein – doppelt so viele wie im September 2021. Im gleichen Zeitraum sank der Anteil der Unternehmen, die ihre Geschäftslage als gut einschätzten, von 46 auf 25 Prozent. Noch erheblich schlechter sind die Werte bei den Geschäftserwartungen. Hier vervierfachte sich der Anteil der Unternehmen, die eine schlechter werdende Geschäftsentwicklung erwarten, von 15 auf 62 Prozent. Nur noch 3 Prozent der Unternehmen erwarten eine bessere Geschäftslage. Vor einem Jahr waren es noch 25 Prozent. Der aus den Daten errechnete Wert des Geschäftsklimaindexes ist der tiefste seit der Finanzkrise von 2008. Selbst in der Hochphase der Corona-Krise lag er noch etwas höher.

Für die Arbeitsplätze verheißt das für die Zukunft nichts Gutes. Bisher habe noch kein Unternehmen Arbeitskräfte abgebaut, beruhigt Ralf Stoffels und mahnt zu Zurückhaltung bei den anstehenden Lohnverhandlungen. Als Chef eines Automobilzulieferers müsse er zu überzogenen Forderungen sagen: „Das können wir nicht bezahlen. Ich kann dann nur noch Personal abbauen.“ Die Umfrage liefert auch zur erwarteten Beschäftigungslage Zahlen: „Der Anteil der Betriebe, die höhere Beschäftigungszahlen erwarten, ist innerhalb eines Jahres von 24 auf 10 Prozent gesunken. Der Anteil derjenigen, die mit geringeren Zahlen rechnen, ist im selben Zeitraum von 10 auf 28 Prozent gestiegen.“

Noch immer nicht alle Stellen besetzt

Das Bild ist allerdings merkwürdig gemischt, wie der SIHK-Präsident erklärt: „Wir haben immer noch nicht alle Stellen besetzt, die wir besetzen können.“ Arbeitskräftemangel treffe die Unternehmen derzeit noch auf allen Qualifikationsniveaus. Selbst für einfache Tätigkeiten in der Produktion fehle vielfach Personal.

Für Unternehmer sind schlechte Stimmungen und Erwartung zumeist ein Grund, die Ärmel hochzukrempeln und die Chancen nicht zu übersehen. Und so schließt der SIHK-Präsident dann auch mit einem starken Appell: „Wir sind hier eine sehr starke Industrieregion. Wer sich hier selbständig gemacht hat, hat auch den Spirit, diese Krise durchzustehen.“