Verstärkung gesucht: Notfallseelsorge im Märkischen Kreis braucht neue Mitarbeiter

Diakon Ulrich Slatosch leitet die Ausbildung, die im August beginnt und in Altena stattfindet. © Pohl

Wer kümmert sich im akuten Notfall um Angehörige oder betroffene Bürger? Die Notfallseelsorge in den Städten und Gemeinden des Märkischen Kreises sucht neue Mitarbeiter.

Altena – Die ökumenische Notfallseelsorge, die sich in Notfalleinsätzen von Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei um seelsorgliche Unterstützung von betroffenen Menschen kümmert, bietet auch 2023 wieder einen Ausbildungskurs für interessierte und geeignete Mitarbeiter in der Notfallseelsorge an.

Voraussetzungen sind möglichst berufliche Erfahrungen im Umgang mit Menschen sowie Lebenserfahrung, Empathie, hohe psychische Belastbarkeit, Bereitschaft zur Aus- und Fortbildung, Flexibilität und Zugehörigkeit zu einer Kirche.

„Es erwartet die Interessenten nach einem Eignungsgespräch eine mindestens 80-stündige theoretische Ausbildung als Vorbereitung auf seelische Notfalleinsätze und deren Begleitung. Der Einsatz erfolgt nach weiterer praktischer Erfahrung vor Ort in einem Rufbereitschaftssystem, das unter kirchlicher Leitung steht“, heißt es in der Ankündigung.

Die Ausbildung findet in der Regel 14-tägig (außer in den Schulferien) montags von 18 bis 21 Uhr zentral in Altena, im Pfarrsaal an der Lindenstraße (B 236), statt. Beginn ist Montag, 21. August. Die Ausbildung wird geleitet von Diakon Ulrich Slatosch (Koordinator für Notfall- und Feuerwehrseelsorge im Kreisdekanat Altena-Lüdenscheid).

24 Jahre Beauftragter im Bistum Essen

Slatosch war 24 Beauftragter für die Seelsorge in Feuerwehr und Rettungsdienst im heimischen Bistum Essen, ist mittlerweile im Ruhestand. Nach maßgeblicher Aufbauarbeit in der Notfallseelsorge für Rettungskräfte, aber auch für die Bevölkerung, bleibt der ausgebildete Feuerwehrmann und Diakon dem Thema auch als Ruheständler verbunden, kümmert sich beispielsweise weiterhin um die Ausbildung von Notfallseelsorgern im Märkischen Kreis.

Kontakt

Wer Interesse hat, an dem Kurs teilzunehmen, meldet sich bei Ulrich Slatosch per E-Mail an ulrich.slatosch@bistum-essen.de oder bei Pfarrer Frank Rüter (Regionalpfarrer für Notfallseelsorge in Südwestfalen). Er ist zu erreichen per E-Mail an Frank.Rueter@notfallseelsorge-ekvw.de.