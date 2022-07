Noch nur wenige E-Autos in Altena unterwegs

Die Nachfrage nach E-Autos ist auch in Altena in den letzten zwei Jahren größer geworden, wie aus Zahlen des Märkischen Kreises hervorgeht. Im großen Ganzen machen sie aber nach wie vor nur einen kleinen Teil aus. © Cornelius Popovici

Die Nachfrage nach E-Autos ist auch in Altena in den vergangenen Jahren gestiegen – seit 2020 hat sie sich sogar verfünffacht. Dennoch machen die „alternativen Fahrzeuge“ nur einen sehr geringen Anteil auf Altenas Straßen aus.

Zum 1. Januar 2022 waren gerade einmal 79 E-Pkw angemeldet – bei insgesamt 10 614 Fahrzeugen macht das weniger als ein Prozent aus. Rechnet man die 252 Hybrid-Pkw dazu, kommt man zwar auf etwas über 3,1 Prozent – bleibt aber immer noch deutlich unter der NRW-Marke von 4,9 Prozent.

Elektroautos

Wie Information und Technik NRW als Statistisches Landesamt – anhand von Ergebnissen des Kraftfahrtbundesamtes – mitteilt, hat sich die Zahl der Elektroautos in NRW innerhalb eines Jahres verdoppelt. So war es auch im Märkischen Kreis: Demnach waren zum 1. Januar 2022 2435 E-Pkw im Kreis gemeldet, ein Jahr zuvor waren es noch 1117. Zum Vergleich: Zum 1. Januar 2020 waren gerade einmal 395 E-Autos gemeldet.

Noch steiler geht die Kurve für Altena nach oben: Waren in 2020 lediglich 14 E-Pkw gemeldet, waren es ein Jahr später schon 37 – ein Plus von mehr als 164 Prozent. Bis zum 1. Januar 2022 hatte sich dieser Wert noch einmal mehr als verdoppelt, hatten sich doch 79 Altenaer für ein E-Auto entschieden.

Hybrid-Fahrzeuge

Ebenfalls eine Alternative scheint für einige Autofahrer ein Hybrid-Fahrzeug zu sein – auch bei deren Bestand haben sich die Zahlen nahezu verdoppelt. Wie der Kreis auf Anfrage mitteilt, fuhren in 2020 2579 Hybrid-Pkw durch den Kreis, ein Jahr später waren es 4896. Zum 1. Januar dieses Jahres waren 8423 dieser Fahrzeuge im Kreis gemeldet. Wie aus den Zahlen weiter hervorgeht, entfallen davon aktuell 252 Hybrid-Personenkraftwagen auf Altena. Im Jahr zuvor waren es noch 141, Anfang 2020 lediglich 78.

Benzin- und Diesel-Pkw

Im Vergleich zu den alternativen Energien sind die Bestandszahlen bei den Benzin- und Dieselfahrzeugen kreisweit erneut gesunken – dennoch bilden sie weiterhin – mit Abstand – den größten Teil der zugelassenen Pkw. Laut Märkischem Kreis sank die Zahl der Benziner im Kreis von 176 343 in 2020 auf 175 321 und auf aktuell 172 712. Die Zahl der Diesel-Fahrzeuge reduzierte sich im selben Zeitraum von 71 551 auf 70 170 und auf zuletzt 69 188.

Dieser Rückgang spiegelte sich teilweise auch in Altena wider: Hier sank die Zahl der gemeldeten Benzin-Pkw beispielsweise von 7838 auf 7774 und auf zuletzt 7630. Auch die Zahl der Dieselfahrzeuge sank in der Burgstadt zwar von 2684 in 2020 auf 2621 im Jahr 2021, stieg zuletzt aber wieder an auf 2653 im laufenden Jahr.

Neuzulassungen

Wie schon im vergangenen Jahr ist die Zahl der Neuzulassungen im Märkischen Kreis gesunken: Verzeichneten die Verantwortlichen des Straßenverkehrsamtes in 2019 noch 18 249 Neuanmeldungen, ging die Zahl auf zunächst 16 198 und weiter auf 14 212 zurück. Laut Kraftfahrtbundesamt kamen allein in 2020 so wenig neue Wagen auf die Straßen wie seit zehn Jahren nicht.

Fahrzeugbestand

Wie aus den Zahlen des Märkischen Kreises weiter hervorgeht, waren zum 1. Januar 2022 insgesamt 334 173 Fahrzeuge im Kreis gemeldet, 3324 mehr als noch im Jahr zuvor. Sie verteilen sich auf 255 580 Pkw (plus 1161), 14 162 Lkw (plus 414) sowie 22 670 Krafträder (plus 380).

Zulassungsstelle

Nach zwei Jahren der Pandemie und damit auch Beschränkungen im Bürgeramt des Kreises während der Lockdowns hat sich der Betrieb mittlerweile wieder weitgehend normalisiert, teilt die Pressestelle auf Anfrage mit. Weiterhin bestehen geblieben seien die Terminpflicht für alle Anliegen des Bürgerbüros sowie „optimierte Öffnungszeiten“.



Die Zahlen für NRW Trotz des Trends ist der Anteil „alternativer Fahrzeuge“ an der Gesamtzahl der Pkw weiterhin überschaubar: Laut IT.NRW wurden von den 10,4 Millionen in Nordrhein-Westfalen zugelassenen Pkw 6,8 Millionen mit Benzin (65,7 Prozent), 2,9 Millionen mit Diesel (28,1 Prozent) und 136 735 mit Gas angetrieben (1,3 Prozent). Der Bestand von Personenkraftwagen mit Hybrid- oder Elektroantrieb erreichte mit zusammen 506 563 Fahrzeugen einen Anteil von 4,9 Prozent.