Luxus-Wohnungen für drei Millionen Euro: Bäckerei soll ins Erdgeschoss

Von: Jona Wiechowski

In dem Gebäude an der Hagener Straße 10, ehemals Hermann Schmidt Sanitär Heizung, sollen 17 Luxuswohnungen entstehen. Ins Erdgeschoss soll eine Bäckerei kommen. © HEYN

Die Arbeiten an den geplanten 17 Luxus-Wohnungen an der Hagener Straße verzögern sich. Hintergrund ist eine fehlende Genehmigung, wie Roland Taub erklärt, der das Drei-Millionen-Euro-Projekt als Makler begleitet. Losgehen soll es in Kürze.

Altena – Wie berichtet, soll das altehrwürdige Gebäude an der Hagener Straße 10 kernsaniert und energetisch auf den neuesten Stand gebracht werden: 17 Luxus-Wohnungen sollen hier entstehen, teilweise mit Balkonen auf der von der Hauptstraße abgewandten Seite mit Blick auf die Lenne. Dazu ist eine große Terrasse geplant. So hatten es die beiden Investoren, Hüsniye Gürbüz und Ünal Cenik, im Gespräch mit der Redaktion vor gut einem halben Jahr vorgestellt. Investitionsvolumen: stolze drei Millionen Euro.

Die ersten Handgriffe waren damals schon getan: 20 Container kamen bei der Entrümpelung zusammen. Im Sommer vergangenen Jahres hieß es, die „richtigen Arbeiten“ könnten wenige Wochen später beginnen. Das war rückblickend etwas zu optimistisch geschätzt. Denn: Aktuell würden die Pläne noch einmal überarbeitet, weil einiges mit dem Bauamt geklärt werden müsse, so Taub. Etwa die Grundrisse und Balkone müssten noch einmal verfeinert werden.

An der von der Hauptstraße abgewandten Seite sollen die Wohnungen teilweise auch Balkone bekommen – mit Blick auf die Lenne. © Heyn, Volker

„Wir hoffen, dass wir in den nächsten vier bis sieben Wochen die endgültige Genehmigung für die Überarbeitung der Pläne bekommen“, erklärt der Makler. Danach gehe der Umbau sofort los.

Seit der Vorstellung des Projekts, das schon mehrere Interessenten habe, gibt es gute Nachrichten: Mit im Boot sei inzwischen eine bekannte Bäckerei, die ins Erdgeschoss einziehen werde. „Die können es auch kaum abwarten und freuen sich sehr.“ Mit der Bäckerei müssten nach der Genehmigung noch Einzelheiten besprochen werden; dies sei aber kein großer Aufwand, so Taub. „Wichtig ist nur, dass wir endlich die Genehmigung haben.“