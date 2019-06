Noch blüht nur wenig

Altena - Kornblumen, kalifornischer Mohn, Schleierkraut und viele weitere Wildblumen und -kräuter sollten an sich blühen. Tun sie aber nicht.

Einen ganzen Sommer lang Blumen gucken – das hat sich das AK vorgenommen. Konkret geht es um die vom Bauhof angelegten Blumenwiesen auf städtischem Grund. Exemplarisch haben wir uns die an der Einfahrt zum Schrottplatz an der Bahnhofstraße ausgesucht – und damit ausgerechnet die, auf der sich am wenigsten tut. Zwar sind die Samen gut angegangen, von Blüten ist aber noch nicht besonders viel zu sehen. „Es wird entweder am Boden liegen oder daran, dass es dort ziemlich schattig ist“, meint Volker Richter, der Leiter des Bauhofs. Tatsächlich lassen sich dort, wo die Sonne länger auf das Stückchenwiese scheint, inzwischen die ersten Blüten blicken – die blaue Kornblume zum Beispiel oder leuchtend gelber kalifornischer Mohn. Auch das Sommerschleierkraut steht schon in Blüte. Andere, sonnigere Flächen sind schon wesentlich weiter. Dort erfreut zum Beispiel leuchtend roter Klatschmohn den Betrachter.