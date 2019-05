Per Boot von Altena nach Altena: Niederländer planen Tour 

Altena – Bürgermeister Dr. Hollstein begrüßte jetzt drei Lehrer des Willem van Oranje Colleges aus der neu gegründeten Stadt Altena in den Niederlanden.

Arja Sebens, Joop Vuureqqe und Henk van Norrloos verbrachten zwei Tage in der Burgstadt, um die Stadt kennenzulernen und sich vor allem die Gegebenheiten rund um die Lenne anzuschauen.

Vom 1. bis 7. Juni kommen die Lehrer nämlich mit ihren niederländischen Schülern nach Altena. In einem selbstgebauten Boot soll der Weg von Altena (Westf.) zurück in ihre Stadt in der niederländischen Provinz Nordbrabant führen, wobei die erste Etappe wegen des im Sommer meist niedrigen Wasserstandes der Lenne nicht ganz einfach werden dürfte.

Bürgerinnen und Bürgern der westfälischen Stadt Altena ist die namensgleiche Stadt in Holland bekannt durch Konzerte der Brassband in der Lutherkirche. Anlässlich der Ruderaktion wird es am 31. Mai einen Empfang in der Burg Holtzbrinck geben.