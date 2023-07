„Nicht verändert und untragbar“: CDU übt scharfe Kritik an Straßen.NRW

Von: Volker Heyn

Die B 236-Brücke ist seit dem 19. Januar für Lastwagen gesperrt. © Jona Wiechowski

Die CDU-Fraktion unter Leitung von Helmar Roder fordert Bürgermeister Uwe Kober (CDU) auf, den bereits Ende Februar versprochenen Gesprächstermin zwischen dem Rat der Stadt Altena und Vertretern von Straßen.NRW bezüglich der abgelasteten Brücke auf der B 236 festzulegen.

Altena – Ein verantwortlicher Vertreter von Straßen.NRW soll zur nächsten Ratssitzung am 21. August eingeladen werden. Die CDU erwartet von dem Behördenvertreter, dass er einen Sachstandsbericht gibt und „verlässliche Termine für die weitere Vorgehensweise“ vorstellt.

Die CDU begründet ihre Verärgerung damit, dass die B 236-Brücke seit dem 19. Januar 2023 für Fahrzeuge schwerer als 3,5 Tonnen gesperrt ist und dies „eine erhebliche Beeinträchtigung für den Berufs- und Lieferverkehr darstelle“.

Die Brückensperrung habe zum Teil Auswirkungen auf die gesamte Industrieregion Südwestfalen. Nahezu täglich lese die CDU-Fraktion von mehrfachen Verstößen gegen das Durchfahrtsverbot.

Roder: „Die Situation ist nach wie vor nicht verändert und untragbar. Hinzu kommt, dass nach Aussagen von Straßen.NRW der bauliche Zustand der Brücke so prekär ist, dass bei weiteren Verstößen zusätzliche Maßnahmen bis hin zur Vollsperrung möglich sein könnten. Dies würde für die Stadt Altena sowie den Durchfahrtsverkehr einen Kollaps bedeuten.“

Wie berichtet, wurde der Rat der Stadt Altena am 24. Januar in nicht-öffentlicher Sitzung über die beabsichtigten Maßnahmen von Straßen.NRW unterrichtet. Während dieser Sitzung wurde ein regelmäßiger Informationsfluss sowie ein erneuter Termin im Februar 2023 vereinbart.

Das war in dieser Zeitung auch so berichtet worden. Roder: „Diese Vereinbarung wird von Straßen.NRW gebrochen. Es hat keinerlei weiterer Kontakt mit dem Rat stattgefunden. Die Kommunikation erfolgt ausschließlich über die Presse. Eine Lösung oder einen Zeitplan gibt es weiterhin nicht.“

Roder beruft sich weiter auf die Berichterstattung in dieser Zeitung. Demnach „scheine aus Sicht von Straßen.NRW für den ab März 2024 bis voraussichtlich November 2024 dauernden Bau des Radweges in Nachrodt und die damit verbundene halbseitige Sperrung die Situation in Altena günstig, da dann mit weniger Lkw-Verkehr zu rechnen“ sei.

Roder: „Hier stellt sich die Frage, welchen Prioritäten hier bei Straßen.NRW nachgegangen wird. Eine zeitliche Verschiebung der Brückenerneuerung zugunsten ortsfremder Radwege ist aus unserer Sicht ein Schlag ins Gesicht für unsere ortsansässige Wirtschaft und absolut nicht nachvollziehbar.“