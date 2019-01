Jahresrückblick: Besucher und Besuche

Nicht nur der Bundespräsident kommt nach Altena

+ © Nougrigat Am 13. März 2018 waren Bundespräsident Frank Walter Steinmeier und Ministerpräsident Armin Laschet in Altena zu Gast. © Nougrigat

Altena - Eigentlich bekommt man ja gerne Besuch. Und wenn es dann auch noch so prominenter ist wie der am 13. März 2018, dann darf sich eine Stadt wie Altena natürlich völlig zu Recht geschmeichelt fühlen. An diesem Tage beehren Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und NRW-Ministerpräsident Armin Laschet die Burgstadt.