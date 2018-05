Neuordnung der Altenaer Feuerwehr:  Es geht konstruktiv weiter

Arbeitskreis tagt - aus Nachrodt Funkstille

+ © Bonnekoh Nach dem Ende des Schützenfestes, voraussichtlich ab dem 4. Juni, wird der Parkplatz Bachstraße gesperrt. © Bonnekoh

Altena - Die Neuordnung der Feuerwehr nimmt langsam konkrete Formen an. Darüber informierte am Montag, 14. Mai, Kämmerer Stefan Kemper den Rat der Stadt. So habe der speziell gegründete Arbeitskreis des Rates und der externe Fachberater, den Politik und Verwaltung hinzugezogen haben, bereits getagt und sich alle Immobilien der Wehr im Stadtgebiet angesehen.