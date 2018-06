Ausflug zur  Großtagespflegestelle

Einen Ausflug zur Sauerlandhalle unternahmen die Mitglieder des Jugendhilfeausschusses vor der letzten Sitzung dieses Gremiums. Sie besichtigten dort die Großtagespflegestelle, die Yvonne Helle und Janine Dixkens im Herbst 2017 gegründet haben.

Ohne Tagesmütter geht’s nicht mehr – ohne sie könnte die Stadt den Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz für U 3-Kinder nicht erfüllen. Bedarf wächst ständig „Der Bedarf wird immer größer“, berichtete die für das Jugendamt zuständige Abteilungsleiterin Agnes Goniwiecha. Innerhalb eines Jahres sei die Zahl der von Tagesmüttern betreuten Kinder von 24 auf 50 gestiegen. Die meisten Tagesmütter passen zuhause auf maximal fünf Kinder auf. Yvonne Helle und Janine Dixkens haben sich für einen anderen Weg entschieden. Sie mieteten von der Stadt die ehemalige Hausmeisterwohnung der Sauerlandhalle an und gründeten dort eine Großtagespflegestelle, in der sie sich um neun Kinder kümmern, die alle unter drei Jahr alt sind. Von 7.30 bis 16 Uhr stehen die beiden gelernten Erzieherinnen (die trotzdem noch eine Zusatzqualifikation zur Tagesmutter machen mussten) zur Verfügung. Für welchen Zeitraum die Eltern ihr Kind betreuen lassen, ist denen überlassen. Wer die Hilfe einer Tagesmutter in Anspruch nimmt, kommt am Jugendamt nicht vorbei. Es vermittelt eine für die Bedürfnisse der Eltern passende Stelle und kassiert auch den Elternbeitrag, der genauso hoch ist wie der für einen Platz im Kindergarten. Kindertagespflege ist für die öffentliche Hand allerdings weitaus günstiger als ein Kindergartenplatz. Vier Euro pro Kind und Stunde bekommen die beiden Tagesmütter. Davon müssen sie nicht nur Miete, Nebenkosten, Mobiliar, Spielzeug und, und, und bezahlen, sondern auch noch ihren eigenen Lebensunterhalt bestreiten – inklusive Versicherungen, Altersvorsorge und dergleichen mehr. Da stellte sich mancher der Besucher insgeheim die Frage, wie das eigentlich alles gehen mag.

Wirtschaftlich denken „Wir müssen schon auch wirtschaftlich denken“, sagte Janine Dixkens im Gespräch mit den Politikern. Im Moment besucht ein Kind die Pflegestelle nur an drei Tagen die Woche, Dixkens und Helle bekommen auch nur diese drei Tage bezahlt. „Das würden wir heute wohl nicht mehr machen“, meint Dixkens. Trotzdem hätten sie die Gründung der „Floh-Bande“ noch keine Sekunde bereut. Die Unterbringung in der Sauerlandhalle sei optimal, sagte sie und verwies auf den großen Außenbereich, der ideal sei für so kleine Kinder: „Bei gutem Wetter sind wir praktisch den ganzen Tag draußen“. Die Eltern seien zufrieden, würden auch viel Mundpropaganda machen, erfuhren die Mitglieder des Jugendhilfeausschusses. Plätze, die im Sommer frei würden, weil Kinder in den Kindergarten wechseln, seien schon wieder vergeben. CDU-Fraktionschef Uwe Kober, dem Vorsitzenden des Gremiums blieb da nur, den Hut zu ziehen: „Für ihr Engagement und ihren Enthusiasmus können wir uns nur bedanken“, sagte er anerkennend.