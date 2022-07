Acht neue Sterne in Altenas Innenstadt

Von: Fabienne Schwarzer

Melanie Jens vom Stadtmarketing überreichte Katharina Adamiak einen Blumenstrauß.. © Schwarzer, Fabienne

Die Altenaer Innenstadt ist seit Freitag um ein Restaurant reicher. Acht Sterne heißt es, es wurde vorher in Mühlenrahmede betrieben.

Altena – Das Datum der Eröffnung, der 15. Juli, war Familie Adamiak besonders wichtig, da es ein Jahr nach der Flut war. Zuvor gab es Acht Sterne in deutlichen kleineren Räumen in Mühlenrahmede, doch das Hochwasser richtete auch dort große Schäden an. Erst begann die Familie den Betrieb wieder aufzubauen, entschied dann aber, dass es an der Zeit für etwas größeres sei. Mithilfe des Förderprogramms „Innenstadt 2021“ und einer engen Zusammenarbeit mit der Stadt Altena fand die Familie die gut gelegenen Räumlichkeiten direkt gegenüber des Burgaufzugs und renovierte sie mit viel Eigenleistung.

Lieferdienst und Catering

Auf der Karte gibt es viele Pizzavarianten und dazu polnische Spezialitäten. Nach wie vor bieten die Adamiaks auch Lieferdienst und Catering an, außerdem besitzen sie einen Foodtruck, der in Zukunft wieder zum Einsatz kommen könnte.



In dem Familienbetrieb helfen alle mit: Mutter Katharina Adamiak, Vater Artur Adamiak, ihr jüngster Sohn, der ebenfalls Artur Adamiak heißt und die Töchter Susanna und Agata. Besonders authentisch sind vor allem die polnischen Spezialitäten, weil die Familie erst vor einigen Jahren nach Deutschland kam und Artur Adamiak bereits 20 Jahre lang als Koch in Polen tätig war.



Die ganze Familie packt mit an

„Ich bin wirklich froh, dass wir nun endlich eröffnen können und mit allem fertig sind“, freute sich Katharina Adamiak, denn die Familie hatte zuletzt nicht nur mit der Renovierung alle Hände voll zu tun. Sie hatte eine fünfköpfige Familie aus der Ukraine für zwei Monate bei sich aufgenommen, die erst vor einigen Tagen ausgezogen ist.



Acht Sterne bietet nicht Sitzplätze im Lokal: Im Hof hinter dem Restaurant gibt es Sitzgelegenheiten für schöne Tage.



Melanie Jens vom Stadtmarketing gratulierte mit einem Blumenstrauß zur Eröffnung: „Wir sind wirklich froh über Leute wie sie, die die Innenstadt mit ihren Ideen bereichern und engagiert sind.“ Ihr Vorstandskollege Kai Spelsberg fügte hinzu: „Jedem, der sich in dieser Zeit selbstständig macht, gebührt Respekt. Das ist eine mutige Entscheidung und die sollte man auf jeden Fall unterstützen.“ Unterstützung gab es insbesondere von der städtischen Wirtschaftsförderin Sara Schmidt, die bei der Suche nach den Räumlichkeiten geholfen hatte und am Freitag leider nicht selbst erscheinen konnte.



Bis zum Ende der Ferien ist „Acht Sterne“ jeden Tag von 17 bis 22 Uhr geöffnet und am Wochenende auch mal etwas länger. Nach den Ferien gibt es zwischen 12 und 14 Uhr auch einen Mittagstisch geben –„ warmes Essen wie Zuhause“, verspricht Katharina Adamiak.