Öko-Fitness für Unternehmen

Neues Projekt "Ökoprofit" will Betriebe stärken

+ © Keim Sara Schmidt, zuständig für Wirtschaftsförderung, und Klimaschutzmanagerin Lisa Flender. © Keim

Altena - Lisa Flender und Sara Schmidt machen sich gemeinsam stark für das Projekt „Ökoproftit“. Es handelt sich um ein bundesweites Projekt, das in vielen Städten, Gemeinden und Kreisen in Deutschland bereits erfolgreich in Zusammenarbeit mit Betrieben durchgeführt wurde. Im Märkischen Kreis geht es jetzt in die zweite Runde, Altena ist erstmals mit von der Partie. Ziel ist die „nachhaltige ökonomische und ökologische Stärkung von Unternehmen.“