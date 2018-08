Endspurt bei Edeka Enste

Altena - Kabel hängen von der Decke, auf der Treppe zum Büro fehlen die Fliesen und die Leuchten sind auch noch nicht eingebaut. Trotzdem ist André Enste guter Dinge: „Das geht jetzt Schlag auf Schlag“. Am 27. September will er den neuen Edeka-Markt in der Rahmede eröffnen

Wenn dann die Kunden vom Parkplatz (105 SUV-taugliche Stellplätze) in den Laden kommen, finden sie links eine Filiale der Bäckerei Hosselmann und rechts eine 180 Quadratmeter große Verkaufsfläche für Obst und Gemüse. Dann folgen 30 Meter Kühlregale und ein 18 Meter langer Thekenbereich für Wurst, Fleisch und Käse. Weil es dazu gut passt, schließt sich eine edel gestaltete Fläche für Weine und Spirituosen an – und so weiter, und so fort. Enden wird Einkaufsstour natürlich an der Kasse. Dort wird es auch Selbstbedienungskassen geben, also solche, an denen die Kunden ihre Waren selbst einscannen können. Ein halbes Jahr lang habe er geplant, berichtet Enste und verspricht: „Das wird ein Top-Markt“. Man merkt ihm an, dass sein Herz am Edeka in der Rahmede hängt. Dabei betreibt er in Menden bereits einen deutlich größeren Markt, den er 2012 eröffnete. „Wie in einer Waschmaschine“ habe er sich gefühlt, als er damals den Sprung in die Selbstständigkeit wagte. Soll heißen: Vieles stürzte einfach auf ihn ein. Seinen zweiten Laden plant Enste mit mehr Bedacht und er lässt seine Erfahrungen aus Menden einfließen. Einen besonders schönen Markt will er in der Altena schon deshalb haben, weil er sein Büro zukünftig in Altena haben wird. Edeka wurde 1898 in Berlin gegründet. Der Begriff steht für „Einkaufsgenossenschaft der Kolonialwarenhändler“.