Neuer Kalender mit historischen Stadtansichten

Von: Markus Wilczek

Melanie Spelsberg und Frank Waßmuth vom Altenaer Kulturring präsentieren den Kalender „Historisches aus Altena“ 2023. © Kulturring

Auch für 2023 hat der Kulturring Altena in Kooperation mit dem Stadtarchiv den in limitierter Auflage erscheinenden Kalender „Historisches aus Altena“ herausgegeben, der 13 historische Motive aus dem Stadtgebiet zeigt.

Die Fotos wurden allesamt von Hermann Voigt aufgenommen.

Der 2023er-Kalender gewährt Einblick in die Jahre 1958 bis 1964. Von einer Darstellung des Marktes im Bungern aus dem Jahr 1962 über eine Abbildung der ehemaligen Gaststätte Brinkmanns Eck bis zum Blick auf die Steinerne Brücke gibt es jeden Monat Neues zu entdecken.

Auflage von 700 Stück

Der Kalender ist in einer Auflage von 700 Stück erschienen. „Auch als Weihnachtsgeschenk für historisch Interessierte ist dieser Kalender mit Sicherheit eine schöne Überraschung“, teilt der Kulturring mit.

Der Kalender kostet pro Stück zehn Euro und ist in der Buchhandlung Katerlöh, bei Zetzmann & Bröer und in der Geschäftsstelle des Kulturrings (Tel. 02352/209346) erhältlich. Dort können sich auch Firmen melden, die eine größere Anzahl an Kalendern erwerben wollen.