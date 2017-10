D.h., die ( wesentlich erfolgreichere ) GWS ist "abhanden" gekommen ?!

"Die noch verbliebene Gewerbefläche...." hört sich in Ihrem Bericht ein wenig verniedlicht an. Schaut man auf die Grafik des Gewerbeparkes, steht noch mehr als die Hälfte des Gesamtgebietes zur Disposition!

Von wievielen "vermurksten" Jahren sprechen wir hier

inzwischen ?

Da wird noch so Mancher "seinen Hut nehmen"!