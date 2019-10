Altena schrumpft immer weiter

Am 30. Juni lebten laut IT.NRW 16 804 Menschen in der Burgstadt. Das waren 118 weniger als Ende 2018 – ein Rückgang von 0,7 Prozent in nur sechs Monaten. In ganz NRW sank die Zahl der Einwohner in den ersten sechs Monaten des Jahres um nur 0,02 Prozent. Im Märkischen Kreis ging die Einwohnerzahl um 0.18 Prozent auf 411 373 zurück , wobei in einigen Kommunen (Halver, Nachrodt, Plettenberg und Werdohl) sogar eine Bevölkerungszunahme verzeichnet wurde. Mit einem Rückgang von 0,4 Prozent ist Lüdenscheid im Kreis die Stadt mit dem zweithöchsten Bevölkerungsrückgang. In ganz NRW ist das Bad Berleburg mit einem Rückgang von 2,2 Prozent. Besonders stark gewachsen ist Weeze am Niederrhein mit einem Plus von vier Prozent.