Hilfsdienst wird reaktiviert

Anette Wesemann, die auch Koordinationsaufgaben für das Stellwerk übernommen hat, hat am Mittwochvormittag eine Rundmail an jene Ehrenamtlichen verschickt, die sich im Frühjahr zur Übernahme von Hilfeleistungen bereit erklärt hatten, von denen in erster Linie ältere Menschen profitiert haben. „Ich warte jetzt einmal die Reaktionen ab“, berichtet Wesemann. Zur Mittagszeit gab es aber bereits erste, positive Rückmeldungen.