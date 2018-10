Burg Holtzbrinck: Seit einem Jahr wird umgebaut

Neue Toilettenanlage steht kurz vor ihrer Fertigstellung

+ © Thomas Bender Michaela Wortmann und Roland Balkenhol vor einem Provisorium: Die Tür zum Garten wird saniert und dabei so umgebaut, dass sie sich elektrisch öffnet. © Thomas Bender

Altena - Eine kleine Premiere gab’s am Freitag von der Öffentlichkeit nahezu unbemerkt in der Burg Holtzbrinck: Die Quiggs waren die ersten Nutzer der neuen Künstlergarderobe. Zwar wirkt die an der ein oder anderen Stelle noch etwas improvisiert - „aber das wird“, verspricht Architektin Wortmann.