„Neue Sprache für den Glauben finden“: Altenas neue Pfarrerin im Interview

Von: Michael Koll

Teilen

Mara Schwebe ist die neue Pfarrerin der Evangelischen Trinitatiskirchengemeinde Mark, die Altena, Nachrodt und Wiblingwerde umfasst. © Koll

Die neu gegründete evangelische Trinitatis-Kirchengemeinde Mark umfasst Altena, Nachrodt und Wiblingwerde. Gemeinsam mit einem interprofessionellen Pastoralteam (IPT) wird die Gemeinde von der Pfarrerin im Probedienst, Mara Schwäbe, geleitet.

Altena – Ihren Premieren-Gottesdienst an neuer Wirkungsstätte hatte sie gerade hinter sich, als sich die Geistliche mit Michael Koll zum Interview traf.

Frau Schwäbe, wie war Ihr Debüt?

Es war echt schön. Ich war aufgeregt – die hohe Kanzel! Zusammen mit der Gemeinde dann aber Abendmahl zu feiern, war ein richtig gemeinschaftliches und persönliches Erlebnis. Man blickt sich dabei ja in die Augen.

Wie hat sich Ihre Aufregung denn gezeigt?

Es war eine freudige Aufgeregtheit, ein wenig Herzklopfen – aber nicht schlimm. Ich bin es ja durchaus auch gewohnt, vor Leuten zu sprechen, denn ich habe in meiner Jugend schon Theater gespielt.

Sie wohnen nun in Altena, richtig?

Ja, ich will einfach nah dran an meiner Gemeinde und auch mittendrin sein. Derzeit prasselt ganz viel auf mich ein – Schützenfest etwa ist schon etwas gänzlich Neues für mich! Mit mir nach Altena gezogen sind meine Lebensgefährtin Lea Roth und unser 13 Wochen alter Labrador Beppo.

Woher stammen Sie eigentlich?

Gebürtig komme ich aus Aachen, wo ich vor 30 Jahren geboren wurde. Aufgewachsen bin ich aber in Witten. Nach der Schule habe ich dann zunächst zwei Semester Germanistik studiert. Ich wollte eigentlich Lehrerin werden. Ich komme halt aus einem Lehrer-Haushalt.

Pfarrerin war also gar nicht Ihr ursprünglicher Berufswunsch?

Nein! Als ich merkte, dass Germanistik nicht das richtige für mich ist, war ich erst einmal ratlos. Ich habe dann ganz viele Gespräche geführt mit meiner Familie und mit Freunden. Als mich eine Freundin dabei fragte, was ich denn gerne mache, habe ich 20 Minuten lang nur von der Kirche erzählt. Da ging mir ein Licht auf. Und dann habe ich mitten in der Nacht eine E-Mail an meinen Pfarrer zuhause geschrieben und mich bei ihm erkundigt, ob er sich das bei mir vorstellen könnte.

Was hat er geantwortet?

Er hat gesagt, dass ich beim nächsten Mal lieber anrufen soll, wenn ich solch eine Frage habe – auch, wenn es mitten in Nacht wäre!

Und was war seine Antwort auf Ihre eigentliche Frage?

Er sagte: „Das kann ich mir bei Dir auf jeden Fall gut vorstellen.“ Ich habe allerdings, um wirklich sicher zu sein, noch zwei Monate lang ein Praktikum gemacht – und zwar ganz bewusst bei einem anderen Pfarrer, damit ich noch einmal einen anderen Eindruck bekomme.

Was genau reizt Sie an diesem Beruf?

Am meisten, dass ich Teil sein kann von Lebensgeschichten. Das Vertrauen, welches mir von den Menschen entgegengebracht wird, ist ein großes Geschenk.

Und Ihr eigenes Leben? Was machen Sie in der Freizeit?

Zunächst einmal gehe ich sehr gerne ins Kino. Ich bin ein großer Fan der Marvel-Comics. Die besten Geschichten aus diesem Universum sind für mich klassischerweise immer noch die rund um Spiderman.

Da gibt es ja noch die konkurrierende Welt aus den DC-Comics mit Batman und Superman...

Stimmt. Diese Filme schaue ich mir zwar auch an, aber so ganz meins sind sie nicht.

Und abseits vom Geschehen auf der Leinwand – welche Hobbys haben Sie noch?

Vor allen Dingen Sport: Ich bin mit Fußball und Tennis groß geworden. In der Jugend habe ich noch eine Leidenschaft für das Snowboarden und Skifahren entwickelt. Neuerdings begeistert mich auch das Bouldern. Und ich surfe für mein Leben gerne. Ein oder zwei Mal im Jahr mache ich Ferien in Frankreich, um im Atlantik auf den Wellen zu reiten. Doch Urlaub in den Bergen ist auch super. Ich war allerdings noch nie außerhalb von Europa. Zum einen, weil ich im Hinblick auf unsere Umwelt nicht fliegen möchte. Zum anderen aber auch, weil es so viele tolle Ecken in der Nähe gibt – da muss ich gar nicht weiter weg.

Zu welchen Büchern greifen Sie, wenn Sie lesen?

Am liebsten lese ich Krimis. Doch zuletzt hat mich „Die Bibel nach Bifff – Die wilden Jugendjahre von Jesus, erzählt von seinem besten Freund“ begeistert. Autor Christopher Moore dichtet da sehr viel rum, aber das ist echt lustig gemacht.

Wo lesen Sie – in ihrem Garten?

Nein, ich habe leider gar keinen grünen Daumen...

Und welche Musik reißt Sie mit?

Zwar tanze ich wirklich gerne, doch Lieblingsmusiker habe ich keine, auch keine bevorzugten Genres. Ich höre viel Radio. Nur Heavy Metal kann ich mir nicht anhören.

Was für ein Mensch sind Sie? Welche guten und welche schlechten Eigenschaften machen Sie aus?

Ich kann mich ganz schlecht selbst beschreiben...

Lassen Sie sich Zeit...

Nun, ich glaube, ich kann andere gut motivieren. Ich sehe mich nicht gerne immer im Mittelpunkt. Ich mag es, wenn überall um mich herum gewuselt wird, alles läuft.

Sie stehen nicht gerne im Mittelpunkt? Und dann klettern Sie auf eine hohe Kanzel?

Stimmt, da haben Sie recht. Doch ich will keine Predigten mit erhobenem Zeigefinger halten. Ich bereite lieber die Wege, auf denen die Leute dann selbst etwas machen können. Wichtig sind die Fragen: Wo sind die Menschen – durch alle Generationen hindurch – gerade? Und was brauchen sie? Dann will ich eine neue Sprache für den Glauben finden, mit der ich Menschen anleiten kann, ihre Wünsche und Sehnsüchte selbst zu formulieren.

Was für eine Art von Kirche möchten Sie vor Ort aufbauen?

Kirche soll ein „Safe Space“ sein. Aber ich glaube, dass wir es nicht immer sind. Da sollten wir uns mehr an unsere eigene Nase fassen.

Was genau stellen Sie sich unter einem solchen „Safe Space“ vor?

Es geht vor allem darum, offen zu sein – nicht nur für andere Glaubensrichtungen, sondern natürlich auch in gesellschaftlicher Hinsicht. Ich will etwa, dass sich auch die alleinerziehende Mutter traut, ihr Kind sonntagmorgens in der Kirche taufen zu lassen. Ich will, dass wir niemanden mehr mit Klischees wie „In der Kirche musst Du leise sein“ ausschließen. Ich würde mich freuen, wenn sich viele trauen, mich anzusprechen.

Wo ist Mara Schwäbe in zehn Jahren?

Oh, das ist ganz schwierig. Vor zehn Jahren war ich noch im Germanistik-Studium. Und vor zehn Jahren war die Institution Kirche für viele Menschen noch sehr wichtig, auch wenn sie nicht unbedingt hingegangen sind. Das ist heute schon ganz anders. Wie soll ich wissen, was in zehn Jahren ist?

Sind Sie dann noch hier in der Trinitatis-Gemeinde?

Ich möchte hier auf jeden Fall Fuß fassen. In fünf Jahren bin ich ganz sicher noch da. Und in zehn Jahren bin ich auch bestimmt noch für die Kirche tätig. Aber ich will diese neue Gemeinde hier selbstständig machen, dass sie für sich fit wird. Ob sie mich in zehn Jahren noch braucht, um auf diesen Weg zu kommen, weiß ich heute noch nicht.