Aktuelles Angebot für Kinder unattraktiv: MK-Stadt will neue Innenstadt-Spielplätze schaffen

Von: Jona Wiechowski

Wann der durch die Flut vor knapp zwei Jahren beschädigte Spielplatz an der Mittleren Brücke endlich neugebaut wird, ist nicht klar. © WIECHOWSKI

In der Altenaer Innenstadt gibt es keine attraktiven Spielmöglichkeiten für Kinder. Das soll sich jetzt ändern, in dem neue geplant und umgesetzt werden. Das empfiehlt jedenfalls der Jugendhilfeausschuss dem Rat der Stadt Altena. Der Hintergrund ist ziemlich offensichtlich.

Altena – Der stets beliebte Spielplatz an der Mittleren Brücke gleicht bekanntlich einem Trauerspiel. Nach der Flutkatastrophe im Juli 2021 war er lange gesperrt und wurde dann provisorisch nur mit dem Allernötigsten ausgestattet. Wann die Spielstätte im Rahmen des Wiederaufbauplans endlich neugebaut wird, ist immer noch völlig unklar. Warten möchte darauf wohl keiner.

Deswegen: „Das Jugendamt hat gemeinsam mit dem Baubetriebshof und der Feuerwehr innerstädtische Plätze besichtigt, die geeignet wären, um dort einzelne Spielgeräte aufzustellen“, heißt es jetzt in einer Beratungsvorlage zum Jugendhilfeausschuss. Die konkreten Ideen, wo und mit welchen Spielgeräten die Plätze entstehen sollen, sollen in der nächsten Sitzung vorgestellt werden. Die findet statt am Dienstag, 23. Mai, im großen Sitzungssaal des Rathauses statt.

Die Finanzierung der neuen Spielmöglichkeiten erfolge über vorhandene Haushaltsmittel und teilweise über Spenden. „Zudem wird geprüft, inwiefern Mittel aus dem Förderprogramm zur Stärkung der Innenstädte beantragt werden können.“ Mit der Maßnahme würden nicht nur zusätzliche Spielmöglichkeiten für Kinder geschaffen, sondern gleichzeitig werde die Gesamtattraktivität der Innenstadt gesteigert.

Der Beschlussvorschlag lautet: „Der Jugendhilfeausschuss empfiehlt dem Rat, die Verwaltung (Abteilung Stadtentwicklung) mit der Umsetzung von zusätzlichen Spielmöglichkeiten für die Innenstadt zu beauftragen.“ Letztlich entscheiden muss es der Rat. Der tagt das nächste Mal am Montag, 5. Juni, ebenfalls im großen Sitzungssaal des Rathauses.