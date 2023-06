Neue Spielgeräte erst im Oktober? Lange Lieferzeiten für Attraktionen in Innenstadt

Von: Jona Wiechowski

In welcher Größe der Spielplatz an der Mittleren Brücke neugebaut werden kann, ist seit Monaten nicht klar. © WIECHOWSKI

Gute Nachrichten: In der Ratssitzung am Montag wurde der Verwaltung der Auftrag erteilt, für weitere Spielmöglichkeiten in der Innenstadt zu sorgen. Die schlechte Nachricht: Lieferzeiten von bis zu 16 Wochen könnten dafür sorgen, dass die kleinsten Bewohner der Stadt von den Neuerungen in diesem Sommer nicht mehr so wirklich viel haben.

Altena – Gerrit Standke, als Jugendzentrumsleiter auch für die Spielgeräte zuständig, erklärte, dass sich das Jugendamt gemeinsam mit dem Baubetriebshof und der Feuerwehr mehrere Orte in der Innenstadt angesehen habe.

Konkret vorgestellt hat er am Montag vier Plätze mit unterschiedlichen Geräten. An den Markaner könnte ein Spielgerät für U3-Kinder kommen, an dem unter anderem Klangröhren aus Edelstahl oder ein Rechenschieber vorgesehen sind. Angeregt wurde aufgrund der Nähe zum Verkehr zusätzlich noch, einen Zaun zu installieren. Am Felsenplatz soll ein U3-Gerät aufgestellt werden – eine Spirale, an der sich Steine verschieben lassen. Dazu ist ein Tisch mit vier Sitzen angedacht, auf dem sich ein Mühle-Spiel mit festinstallierten Aluminium-Spielsteinen befindet. Am Platz Köster-Emden soll es einen Kletterparcours geben. Beim Postamt soll es eine kleine Eisenbahn mit verschiedenen Spielmöglichkeiten geben.

Verwaltung will sofort loslegen

Die Verwaltung wolle jetzt sofort loslegen und schauen, was möglich ist. Die Spielgeräte seien nicht in Stein gemeißelt. Wielange es dauert, bis alles fertig ist, ist nicht absehbar. Standke: „Wir können nicht sagen: In drei, vier Monaten steht alles“. Es gebe Lieferzeiten von bis zu 16 Wochen – das wäre Ende September, Anfang Oktober. Er hoffe, dass noch in diesem Jahr alles aufgebaut werden würde.

Wenn schnell geliefert werde, könne schnell gebaut werden, erklärte Bürgermeister Uwe Kober (CDU). Sollten einige Geräte früher geliefert werden, sollten diese dann auch direkt aufgebaut werden. Man wolle nicht solange warten, bis alles geliefert sei, versicherte der Bürgermeister auf Nachfrage aus dem Rat.

Mittlere Brücke: Kein Vorankommen

Die neu geplanten Spielstätten in der Innenstadt sind auf jeden Fall eine gute Ergänzung. Denn bisher gibt es bekanntlich nur die provisorisch aufgestellten Geräte am Spielplatz an der Mittleren Brücke, nachdem der durch die Flut im Sommer 2021 zerstört wurde und abgebaut werden musste. Über den Wiederaufbauplan soll er neugebaut werden – wann ist allerdings genauso unklar wie die Frage: wie groß?

Die Stadt will den zentral gelegenen Spielplatz eigentlich vergrößern. Problem: Der neue Eigentümer des benachbarten, ehemaligen Postgebäudes hat auch ein Wegerecht erworben. Das räumte die Stadt der Post vor Jahrzehnten ein, damit sie aus Richtung Fußgängerbrücke auch mit größeren Fahrzeugen auf den Hof des Postamtes fahren konnte. Um den Platz jetzt zu vergrößern, müsste dieses Wegerecht aus dem Grundbuch gelöscht werden. Mehrfach hatte Kober bereits angesprochen, dass der neue Besitzer grundsätzlich dazu bereit sei. Es scheitere aber an der Umsetzung, weil der Mann sich oft im Ausland aufhalte. Seit vielen Monaten versuche die Stadt, ihn zu erreichen. „Die Verträge sind unterschriftsbereit“, erklärte der Bürgermeister.

Planungen haben begonnen

Inzwischen seien Planer an den Spielplatz drangesetzt worden, die beide Varianten planen – die große favorisierte für den Fall, dass es mit dem Wegerecht doch noch klappt und eine kleinere, die auf den bisherigen Platz passen würden. „Wir versuchen mit Hochdruck, etwas zu erreichen“, versicherte Kober.

Ein Termin, wann die Pläne vorgestellt werden, wurde in der Sitzung am Montagabend zunächst noch nicht genannt.