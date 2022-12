„Neue Lust aufs Land“ machen: Maßnahmen zur Attraktivitätssteigerung

Von: Markus Wilczek

Teilen

Neue Lust aufs Landleben möchten die heimischen Kommunen den Menschen machen, um so für die Region zu erben. © Jona Wiechowski

Beim Runden Tisch „Willkommen in Südwestfalen“ dreht sich alles um Neubürger in der Region. Wie kann man Menschen für die Region begeistern und ihnen einen guten Start ermöglichen?

Dazu tauschen sich die südwestfälischen Kommunen regelmäßig aus. Beim 18. Runden Tisch ging es vor allem um das Thema „Landlust“ und Fachkräftegewinnung.

So gab es bei dem digitalen Treffen Einblicke in die Entwicklung der Bevölkerung Südwestfalens sowie in bestehende und geplante Projekte. Im Anschluss diskutierten die 35 Vertreter aus Stadtmarketing, Wirtschaftsförderungen und Kommunal- sowie Kreisverwaltungen über die Maßnahmen und Kampagnen zur Fachkräftesicherung. Highlight war der Impulsvortrag des Berlin-Instituts für Bevölkerung und Entwicklung.

Zuwanderung nicht selbstverständlich

Lilian Beck und Frederick Sixtus des Berlin-Instituts für Bevölkerung und Entwicklung ermöglichten detaillierte Einblicke in das Wanderungsgeschehen in Stadt und Land – immer mit Blick auf Südwestfalen. Die von ihnen als „Neue Landlust“ beschriebene Trendwende mache Hoffnung für Südwestfalen, teilt die Südwestfalen-Agentur mit, zeige aber auch auf, dass die Zuwanderung aus städtischen Gebieten nicht selbstverständlich sei. „Damit die Menschen nach Südwestfalen kommen, gilt es, die richtigen Menschen mit den passenden Angeboten anzusprechen“, so die Südwestfalen-Agentur.

Frank Linnekugel, Geschäftsführer der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Hochsauerlandkreis, unterstützt die Forschungsergebnisse: „Bevor junge Menschen in Städte ziehen, weil dort Breitbandausbau, Schulen, Kindergärten und Digitalisierung einen besseren Ruf haben, müssen wir in diesen Punkten nicht nur vorangehen, sondern unsere Stärke in diesen Bereichen auch kommunizieren.“

Mit Kampagne „auf den richtigen Weg gemacht“

Dass junge Menschen für Bildung in große Städte ziehen, sei laut dem Berlin-Institut generell nicht zu vermeiden. Jedoch seien die jungen Erwachsenen früher dortgeblieben – heute kämen sie oft zurück. Saskia Haardt-Cerff, Projektleiterin Perspektive Südwestfalen 2.0, freut das: „Wir haben also mit der ‚Komm und Bleib‘-Kampagne und der Ansprache von jungen Familien genau den richtigen Weg gewählt.“

Marie Ting, Prokuristin und Leiterin des Regionalmarketings Südwestfalen bei der Südwestfalen-Agentur, gab einen Überblick über aktuelle Projekte aus dem Regionalmarketing. Neben der Vorstellung des neuen Standortportals für Südwestfalen ging es vor allem um die thematischen Arbeitsgruppen der Initiative „Südwestfalen startet durch“, die von den südwestfälischen IHKs ins Leben gerufen wurden, um die durch die A45-Brückensperrung verursachten Probleme anzugehen. Die von Ting geleitete Gruppe „Fachkräfte der Zukunft gewinnen“ erarbeitete in diesem Kontext Ideen, um das Fachkräfte-Marketing voranzutreiben und neue Kreativorte zu schaffen, wo Menschen leben und arbeiten können. „Im sogenannten Trittsteinprojekt könnten zum Beispiel Menschen das Leben, Wohnen und Arbeiten in der Region unkompliziert ausprobieren“, so Ting. „Möglich wäre das über eine Internetseite, die Wohnoptionen auf Zeit anbietet – als Rundum-Sorglos-Paket.“

Diskussion, Feedback, Denkanstöße

Zu diesem und vielen weiteren Ideen wurde diskutiert, es gab Feedback sowie neue Denkanstöße und Anregungen rund um das Willkommen heißen von Neubürgern in Südwestfalen.



Der Runde Tisch „Willkommen in Südwestfalen“ wird im Regionalmarketing Südwestfalen im Projekt „Perspektive Südwestfalen 2.0“ begleitet. „Perspektive Südwestfalen 2.0“wird bis 2022 aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) unterstützt.)