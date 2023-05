Neue Aufgabe: Landesregierung beruft Ex-Bürgermeister Hollstein

Von: Markus Wilczek

Teilen

Dr. Andreas Hollstein hat eine neue Aufgabe. © Kremer, Ilka

Dr. Andreas Hollstein, von 1999 bis 2020 Bürgermeister in Altena, hat eine neue Aufgabe: Die nordrhein-westfälische Landesregierung hat Hollstein in ihrer Kabinettssitzung zum Beauftragten für die polnischstämmigen Bürger sowie Polen in Deutschland bestellt.

Altena - Der Polonia-Beauftragte im Ministerium für Kinder, Jugend, Familie, Gleichstellung, Flucht und Integration fungiert als Ansprechpartner zwischen der Landesregierung, den Bürgern mit polnischer Zuwanderungsgeschichte sowie deren Vereinen und Institutionen. Zudem berät und begleitet der Beauftragte die Landesregierung bei Fragen, die Polonia auf Landes- und Bundesebene betreffen.

Europaminister Nathanael Liminski erklärt, dass die Landesregierung mit der Bestellung einer „renommierten Persönlichkeit“ wie Dr. Andreas Hollstein zum Polonia-Beauftragten ein Zeichen setze: „Die polnische Gemeinschaft gehört zur Identität Nordrhein-Westfalens, sie soll ein bekanntes Gesicht und einen engagierten Ansprechpartner bekommen.“

Nachfolger von Thorsten Klute

Hollstein tritt die Nachfolge von Thorsten Klute an, der die Funktion seit 2014 ausgefüllt hatte. Mit dem Einsatz eines Polonia-Beauftragten kommt die Landesregierung einer Verpflichtung aus dem Deutsch-Polnischen Nachbarschaftsvertrag aus dem Jahre 1991 nach.

Dr. Andreas Hollstein ist promovierter Volljurist. Nach seinem Abschied als Bürgermeister aus dem Rathaus in Altena nach mehr als 20 Jahren, kandidierte der Christdemokrat Ende 2020 für das Amt des Oberbürgermeisters in Dortmund und unterlag in der Stichwahl dem SPD-Kandidaten Thomas Westphal.

Seit Juni 2021 Geschäftsführer des VKU

2021 wurde Hollstein Geschäftsführer der Deutschen Arbeitsschutz GmbH (DAS) in Herne und im Juni 2021 vom Landesvorstand des Verbandes kommunaler Unternehmen (VKU) dann auch zum neuen Geschäftsführer der Landesgruppe NRW bestellt. Mit dem Amt als Polonia-Beauftragter kommt nun eine weitere Aufgabe hinzu.