Gesperrte B236-Brücke: Arbeiten für Neubau könnten dieses Jahr starten

Von: Jona Wiechowski

Wieder Thema im Rat: Die B 236-Brücke. © WIECHOWSKI

Mit den Reparatur-Arbeiten für die für Lkw seit Januar gesperrt B236-Brücke entlang der Bahnhofstraße in Altena könnte in diesem Jahr begonnen werden.

Altena – In den kommenden Sperrpausen der Bahn könnten die ersten Arbeiten für Ersatzfundamente an der B 236-Brücke im Zuge der Bahnhofstraße erfolgen. Im Rahmen einer 14-tägigen Vollsperrung der Bundesstraße könnte das kaputte Bauwerk dann möglicherweise herausgehoben und gegen ein neues ausgetauscht werden, wie Bürgermeister Uwe Kober (CDU) am Montagabend mit Verweis auf Gespräche mit Straßen.NRW bei der Ratssitzung am Montagabend erklärte.

Ulrich Biroth (SDA) hatte das Thema angesprochen. Kober berichtete daraufhin, dass ein zunächst angedachter Überbau laut dem Landesbetrieb nicht möglich sei. Wie in der vergangenen Woche berichtet, würde es bei dieser Variante Rampen geben, die für Steigungsverhältnisse von acht Grad sorgen würden. Auf Bundesstraßen sind allerdings nur 5,5 Prozent Steigung erlaubt. Diese Ersatzlösung ist damit vom Tisch. Stattdessen soll ein Neubau her, der dann wenigstens eine dauerhafte Lösung ist. Erste Arbeiten könnten, wenn alles gut läuft, in diesem Jahr starten – und zwar „nicht im Dezember, eher“, sagte Kober mit Blick auf ein Gespräch mit Ludger Siebert, Leiter der Straßen.NRW-Regionalniederlassung Südwestfalen. Generell sei sein Eindruck: Der Landesbetrieb sei massiv hinterher, dass sich etwas tut an der Brücke.

Die letzten sichtbaren Maßnahmen an der Brücke waren die Bohrungen im Rahmen der Baugrunduntersuchungen über mehrere Wochen. Die Ergebnisse liegen inzwischen vor und haben Fels ergeben, sodass keine Tiefgründung nötig ist. Für die Arbeiten muss auch massiv die Bahn mit eingebunden werden. Wie berichtet, möchte die mit neuem, vergrößertem Lichtraumprofil unter der Brücke herfahren können. Das soll im Vorgriff auf die Optimierung der ganzen Lenneschiene passieren. Nicht nur für den Abbau der Brücke ist eine Sperrpause nötig, sondern auch für das Umspannen der Oberleitungen. Straßen.NRW ist mit dem Verkehrsministerium als auch mit der Bahn im Gespräch, hatte Siebert vergangene Woche gegenüber unserer Redaktion erklärt.