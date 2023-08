Enervie-Netzkontrolle aus dem Hubschrauber

Das Unternehmen Enervie überfliegt ab Montag seine Hochspannungsinfrastruktur. © Hesse, Florian

Altena – Im Auftrag der Enervie Vernetzt GmbH fliegt ein Fachunternehmen mit einem Hubschrauber das Hochspannungsnetz der Region von Dienstag, 15. August, bis Donnerstag, 17. August, ab. Hintergrund ist die regelmäßige Kontrolle der Leitungen und Masten durch Enervie, um eine sichere Energieversorgung in der Region zu gewährleisten.

Der Helikopter wird vom Gelände des Flugplatzes Altena-Hegenscheid starten und an diesen drei Tagen jeweils in der Zeit von etwa 9 bis 18 Uhr das rund 200 Kilometer lange Hochspannungs-Freileitungsnetz auf der 110-Kilovolt- (kV) und 220-kV-Ebene in geringer Höhe abfliegen. „Die Durchführung ist dabei abhängig von den Witterungsbedingungen. Daher kann sich der vorgesehene Zeitplan gegebenenfalls noch kurzfristig ändern“, teilt Enervie mit.

Neben der Sichtkontrolle durch Mitarbeiter von Enervie wird auch eine Foto-Dokumentation eines Großteils der Leiterseile sowie der insgesamt 671 Hochspannungsmasten im Versorgungsgebiet durchgeführt.

Die jährliche komplette Befliegung aller Trassen ist ein wesentliches Element im Rahmen des regelmäßigen Wartungs- und Instandhaltungsprogramms von Enervie. Der regionale Verteilnetzbetreiber prüft darüber hinaus kontinuierlich den Zustand der Hochspannungsmasten unter anderem durch Sichtprüfung und Kontrollgänge. Ergänzt wird das Wartungsprogramm durch laufende Pflegemaßnahmen wie die Entfernung von Holz entlang der Trassenverläufe sowie die Wartung aller Umspannwerke.

Jedes Jahr investiert die Enervie-Gruppe einen zweistelligen Millionenbetrag in Projekte zum Ausbau, zur Erhaltung und für die Kapazitätserweiterung des Stromnetzes sowie in die Erneuerung der Netzinfrastruktur. Das Unternehmen versorgt in seinem etwa 1000 Quadratkilometer umfassenden Netzgebiet in Herdecke, Hagen und weiten Teilen der Märkischen Region insgesamt fast 500 000 Einwohner mit Strom.