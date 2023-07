Netz von dezentralen Arbeitsorten: Neue Coworking-Spaces sollen entstehen

Von: Markus Wilczek

Teilen

Beim zweiten Termin der Zukunftsdialoge im Jahr 2023 ging es um das Projekt „Hub45“, welches ein Netz von dezentralen Arbeitsorten in Südwestfalen schaffen möchte. © Südwestfalen-Agentur

Um das Projekt „Hub45“, welches ein Netz von dezentralen Arbeitsorten in Südwestfalen schaffen möchte, ging es jetzt beim Zukunftsdialog der Südwestfalen-Agentur zum Thema „Wie wollen wir zukünftig wohnen und arbeiten?“.

Altena – „Es freut uns, dass wir mit dem Projekt ‚Hub45’ die Chance nutzen können, aus der desolaten Lage der A45-Brückensperrung das Beste zu machen und moderne Arbeitsformen in Südwestfalen voranbringen zu können“, eröffnete Hubertus Winterberg, Geschäftsführer der Südwestfalen-Agentur die Veranstaltung. „Eine zentrale Anlaufstelle für verschiedene Formen des Coworkings hilft dabei nicht nur den Unternehmen, die unter der Sperrung leiden, sondern ermöglicht es auch, neue und fortschrittliche Ideen des Arbeitens im wirtschaftsstarken Südwestfalen umzusetzen.“

Clarissa Rettig, Projektmanagerin von „Hub45“, stellte das Projekt vor: „Wir möchten ein Netz von dezentralen Arbeitsorten aufbauen und dadurch Arbeitnehmer und Arbeitgeber unterstützen. Dazu möchten wir bestehende Coworking-Spaces mit ins Boot holen, weitere Angebote dazugewinnen und das volle strukturelle Potenzial aus Südwestfalen herausholen.“ Aus der schnellen Hilfe bei der A45-Problematik sollten auch langfristige Strukturen entstehen. Eine Potenzialanalyse solle dabei helfen, die Vorstellungen und Gegebenheiten der jeweiligen Orte zu berücksichtigen und ein Netz zu schaffen, das auf die Bedürfnisse von Unternehmen und Arbeitnehmern zugeschnitten ist. So könnten sich verschiedene Arten des Coworkings ergänzen und gemeinsam ein breites Angebot für interessierte Arbeitnehmer schaffen.

Begegnung und Austausch entscheidende Punkte

Wieso die Diversität von Angeboten wichtig sei, erläuterte Leonhard Kamps, Referent der Geschäftsführung bei Viega, einem international tätigen Familienunternehmen im Bereich Sanitär- und Heizungstechnik aus Attendorn mit mehr als 4500 Mitarbeitern: „Eine Umfrage bei unseren Mitarbeitern zeigte besonders eine Frage auf: Wieso sollten wir allein in einem Büro arbeiten, wenn die Arbeit zuhause gleichwertig ist? Die entscheidenden Punkte sind also Begegnung und Austausch. Deshalb möchten sie an unseren Standort kommen oder eben in Coworking-Spaces arbeiten – zum Beispiel, wenn das Pendeln zum Unternehmen sehr lange dauert.“

„Die Brückensperrung ist sicherlich ein großes Problem, doch so etwas birgt auch immer Chancen. In vielen Jahren sollen die Menschen über Südwestfalen sagen: Da war was mit der Autobahn, aber vor allem sind das die mit den Lösungen!“, bilanzierte Moderatorin Prof. Dr. Ursula Stein.

Der nächste Zukunftsdialog findet am Donnerstag, 14. September, statt. Dann geht es unter dem Motto „Was zeichnet Bauen in Südwestfalen aus?“ um die gute Gestaltung von Räumen und Häusern.