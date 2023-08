Keine passende Firma gefunden: Arbeiten auf B236-Dauer-Baustelle verzögern sich immer weiter

Einschränkungen seit zwei Jahren

+ © Wiechowski, Jona Nur einspurig geht’s vorwärts auf der B236 kurz hinter der Bauruine am Schwarzenstein. Das wird erst einmal noch eine ganze Zeit so bleiben. © Wiechowski, Jona

Die Stützwandbaustelle auf der Bundesstraße 236 am Altenaer Ortsausgang im Bereich Schwarzenstein ist eine der Dauer-Baustellen in der Region – und wird das auch noch eine ganze Weile bleiben.

Altena – Nach dem Hochwasser 2021 musste die wichtige Bundesstraße monatelang voll gesperrt werden, die Wassermassen hatten eine Gasleitung und eine Stützwand beschädigt. Danach konnte die Straße für den Verkehr immerhin einspurig freigegeben werden. Im Oktober vergangenen Jahres, als der Auftrag für den Stützwand-Neubau endlich vergeben wurde, war von einer Bauzeit von 15 Monaten beziehungsweise einer Fertigstellung in 2024 die Rede –„wenn alles gut geht“. Ende Mai hatte Straßen.NRW-Sprecherin Julia Ollertz auf Nachfrage der Redaktion noch erklärt, dass sich die Maßnahme „noch grundsätzlich im Zeitplan“ befinde.

Das dürfte spätestens jetzt nicht mehr der Fall sein. Verzögerungen sorgen dafür, dass Straßen.NRW „zum jetzigen Zeitpunkt keine verlässliche Aussage zu einem Fertigstellungstermin“ nennen kann, wie Sprecher Andreas Berg gegenüber der Redaktion erklärt. Grund: Die Kampfmittelfreiheit ist noch nicht gegeben. Deswegen könne kein „valider Bauzeitenplan“ von der ausführenden Firma vorgelegt werden.

Ohne die Kampfmittelfreiheit geht es nicht richtig voran. Diese Arbeiten waren von Straßen.NRW schon im Mai als wichtige Grundlage genannt worden. Man sei hier „leider in Verzug“, wie Berg mitteilt, „da wir keine Firma bekommen konnten, die ein wirtschaftliches Angebot zur Kampfmittelräumung machen konnte“. Wie der Sprecher weiter erklärt, seien für die Kampfmittelsondierung Spezialgeräte erforderlich; hier gebe es nur wenige Firmen, die solche Arbeiten durchführen könnten. Inzwischen habe man aber ein Unternehmen finden und beauftragen können. Ab „Anfang September 2023“ soll nun mit der Sondierung begonnen werden.

Allerdings: „Die Dauer der Arbeit kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht genannt werden.“ Vorbereitende Arbeiten für die Kampfmittelsondierung, wie zum Beispiel Grünschnitt des zu sondierenden Geländes, seien zumindest bereits durchgeführt worden.

+ Jetzt auch schon seit einigen Monaten liegen Beton-Teile, die für den Bau der neuen Stützwand gebraucht werden, ein paar Meter hinter der Baustelle am Altenaer Ortsausgang. Gebraucht worden sind sie bisher nicht. ARCHI © WIECHOWSKI

Immerhin liege inzwischen auch die Ausführungsplanung für die eigentliche Stützwand vor und Fertigteile für die Ausfachung der Stahlstützen seien teilweise schon angeliefert oder in Produktion. „Die Stützwand wird als Trägerbohlwand hergestellt“, so Berg. Die Stahlträger würden in offener Bauweise gegründet und mit Betonfertigplatten ausgefacht und rückwärtig verankert.

Für die zu erstellende Stützwand seien in der vergangenen Zeit schon Betonfertigteile gefertigt und angeliefert worden. Weitere Elemente seien in Produktion.

Beispielsweise seien auch schon Arbeiten wie die Gründung in offener Bauweise, die für die Errichtung der Stützwand erforderlich sind, für die es aber keine Kampfmittelfreiheit braucht, durchgeführt worden. Nötig ist ebendiese aber etwa für die erforderliche Rückverankerung der Stützwand – „da die Rückverankerung mittels Bohrungen durchgeführt wird“, so Berg.

Wie berichtet, hatten am 14. Juli 2021 Sturzbäche an mehreren Stellen Böschung und Straße mitgerissen. Es folgte eine fast halbjährige Vollsperrung der B236, in der eine Gasleitung gesichert und erneuert wurde. Der Auftrag für die neue Stützmauer war im Oktober vergangenen Jahres vergeben worden. Straßen.NRW rechnete damals mit Baukosten von rund drei Millionen Euro.

Im November waren Erd-, Abbruch- und Gründungsarbeiten gestartet. Schon im Dezember mussten sie seinerzeit allerdings wieder eingestellt werden – unter anderem aufgrund von winterlichen Wetterlagen mit Frost, Schnee und starken Regenereignissen. Seitdem ist der – nach außen sichtbare – Fortschritt begrenzt.