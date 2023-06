Nachts auf Netto-Parkplatz: Gruppe greift Brüder mit Faust und Schlagstock an

Teilen

Einen Faustschlag hat einer der Brüder abbekommen. © Thomas Imo/photothek

Ein nächtlicher Streit auf dem Netto-Parkplatz in Altena endete gestern in einer gewalttätigen Auseinandersetzung, bei der ein 18-jähriger Altenaer verletzt wurde.

Altena – Bei einem Streit auf dem Netto-Parkplatz in der Rahmede an der Rahmedestraße 31 wurde in der Nacht zu Donnerstag ein 18-jähriger Altenaer verletzt. Zeugen informierten die Polizei gegen 0.45 Uhr über eine verletzte Person an einer Firma in der Rahmede. Die Polizeibeamten entdeckten schließlich ein Fahrzeug auf dem Netto-Parkplatz. Dort standen auch der verletzte 18-Jährige und sein 24-jähriger Bruder. Sie berichteten von einer Körperverletzung.



Pkw mit fünf Personen zugeparkt

Sie geben an, auf dem Parkplatz gestanden zu haben, als sie ein mit fünf Personen besetzter Pkw zugeparkt habe. Ein ihnen bekannter 22-jähriger Altenaer verpasste dem 18-Jährigen einen Faustschlag, ein anderer Mann aus der Gruppe soll mit einem Schlagstock auf den 24-Jährigen losgegangen sein.

Bauchtasche und Zigaretten gestohlen

Die Brüder flüchteten und kehrten, nachdem die Angreifer weg waren, kurz bevor die Polizei eintraf, zurück. Nachher fehlten laut Aussagen der Brüder eine Packung Zigaretten und eine Bauchtasche mitsamt Inhalt aus dem Wagen. Fahrzeug und Handy wurden beschädigt.

Verdächtiger streitet Begegnung ab

Der später von der Polizei befragte 22-Jährige streitet die Begegnung ab. Die Polizei ermittelt wegen Diebstahls aus Fahrzeugen, gefährlicher Körperverletzung und Sachbeschädigungen.