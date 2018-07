Nachrichtensperre nach Todestragödie in Evingsen

Bis auf das Untergeschoss abgetragen: Die Evingser Brandruine an der Roleye.

Altena - Am Tag nach der verheerenden Brandkatastrophe mit einem Toten im Altenaer Stadtteil Evingsen, schweigt die Kreispolizeibehörde zum Stand der Ermittlungen.

„Es gibt nichts mitzuteilen“, hieß es kurz und knapp auf Anfrage. Die Staatsanwaltschaft Hagen, die über drei Pressesprecher verfügt und aktuell Herr des Informationsverfahrens ist, war für die Presse trotz mehrfacher Versuche und Vermittlungen über die Dienstzentrale zunächst nicht erreichbar.

Dann verwies man auf eine Beamtin der Polizeidirektion in Hagen. Auch die mauerte.

Explosion in Einfamilienhaus in Altena-Evingsen - Dachstuhl steht in Flammen Zur Fotostrecke

Mordkommission ermittelt

Es hieß einzig: „Sie können schreiben, die eingesetzte Mordkommission leistet intensive Ermittlungsarbeit.“ Vor Ort an der Roleye in Evingsen, wo es am Mittwoch gegen 11.35 Uhr zur Explosion gekommen war, waren aber bis gestern Mittag sichtbar keine Personen im Einsatz.

Was in Altena geschah

Die Brandruine wurde bis auf das Erdgeschoss abgetragen und mit einem Stahl-Draht-Zaun gesichert. Ein Aufkleber der Stadt Altena warnt vor unbefugtem Betreten mit der Aufschrift „Betreten verboten! Einsturzgefahr!“

