Nachhaltig unterwegs – aber sicher!

Von: Ina Hornemann

Keine Angst vorm ÖPNV mit Rollator: In Schalksmühle wird das zum Beispiel mit Hilfe des Bürgerbusvereins im Seniorenpark Reeswinkel trainiert. © Laura Hahn

Der Märkische Kreis beteiligt sich wieder an der Europäischen Mobilitätswoche und die Stadt Altena macht mit: Vom 16. bis 22. September beteiligt sich das Team der Stadtbücherei Altena mit einer Themenwoche über Mobilität und Nachhaltigkeit. Zudem wird das Radfahren ins Zentrum gestellt: Am 16. September gibt es für Kinder und Erwachsene einen von der Polizei unterstützten Fahrradcheck am Langen Kamp, der die Verkehrssicherheit für alle erhöht, die nachhaltig unterwegs sind.

Altena – Auch Julia Glas als Klimaschutzbeauftragte und Ansprechpartnerin der Europäischen Mobilitätswoche nutzt das Rad gern. „Hier im bergigen Gebiet natürlich das E-Bike. Das ist zwar nicht ganz klimaneutral, spart aber trotzdem eine Menge Schadstoffe ein. Ich fahre damit zum Beispiel gerne einkaufen. Das klappt sehr gut, auch in Altena.“

Auch die Nachbarkommunen haben sich schöne Aktionen einfallen lassen, die Julia Glas den Bürgern ans Herz legen kann: „Hemer hat eine coole Idee und bietet ein Rollator-Training an, das die vereinfachte Nutzung von Bussen zeigt mit dem Hilfsmittel“, hebt Julia Glas hervor. „Es lohnt sich, den Pkw mal stehen zu lassen und die einzelnen Projekte der Kommunen per Fahrrad oder Bahn anzufahren“, wirbt die Klimaschutzbeauftragte.

Ein Puppentheater zum Klimaschutz findet zum Beispiel am 19. und 20. September in der DRK-Kita Lösenbach und in der Kita Kinderplanet Lüdenscheid statt. Die Vorstellungen beginnen jeweils um 10 Uhr, gezeigt wird das Stück „Der König und sein Daumen“.

Herscheid beteiligt sich am 19. September mit einer geführten Mountainbike-Tour, die an der Schützenhalle startet. Am selben Tag findet in Hemer ab 10 Uhr der Rollatortag im Jugend- und Kulturzentrum statt.

Der mittlerweile auch in Altena aktive Allgemeine deutsche Fahrradclub (ADFC) veranstaltet am 16. September eine Sternfahrt ab Meinzerhagen, die über Herscheid nach Plettenberg führt und in einem Grillabend endet. Wer am 21. September sein ÖPNV-Ticket an der Tourismus-Info Meinzerhagen vorlegt, bekommt von 14 bis 16 Uhr eine Gratis-Waffel.

In Nachrodt beteiligt sich die mit der Stadtbücherei Altena verbundene Gemeindebücherei ebenfalls mit einer literarischen Themenwoche. Zudem gibt dort zwei Gesprächstermine mit dem Klimaschutzbeauftragten der Gemeinde und zwar am 16. und 21. September von jeweils 16 bis 18 Uhr.

Fahrrad-Touren mit dem E-Bike und Mobilitäts-Checks bieten die Kommunen des Märkischen Kreises im Rahmen der Europäischen Mobilitätswoche im September. Es lohnt sich, den Pkw mal stehen zu lassen und die Städte anlässlich der Aktionen nachhaltig zu bereisen. © Oliver Haas

Radfahrer, deren Interesse über das Fahren hinausgeht, sind am 19. September beim Radtechnik-Treffen in Plettenberg gut aufgehoben: Von 11 bis 13 Uhr steht Sebastian Rittner vom ADFC mit Tipps zur Fahrradwartung und Problembehebung zur Verfügung in der Gaststätte K16. Gut informiert kann es am 21. September in die ADFC-Feierabend-Tour gehen, die um 17 Uhr am Restaurant K16 startet und 45 Kilometer rund um Plettenberg führt.

Die Gemeinde Schalksmühle veranstaltet am 16. September einen Tag der Buskultur. Am Rathausplatz gibt es Mini-Konzerte und Märchenlesungen im Bus, dazu ein Rollator-Training. Es gibt Süßes und Herzhaftes zu kaufen.Kinder, die gerne Kettcar fahren, dürften sich am 19. September beim Kettcar-Turnier an der Grundschule Spormecke wohlfühlen.Einen Tag später wird ebendort die Verkehrssicherheit groß geschrieben, wenn die Feuerwehr dabei mithilft, den Toten Winkel zu visualisieren.

Die Stadt Kierspe beteiligt sich mit einer noch nicht terminierten Stadtrundfahrt mit Fahrrad.

Kreisweit zur Teilnahme aufgerufen sind Grundschüler beim Laufwettbewerb „Ich laufe zur Schule. Und Du?“ Als besonderen Hingucker gestaltet die Märkische Verkehrsgesellschaft (MVG) im Aktionszeitraum einen Bus zur Europäischen Mobilitätswoche. Weil sie eng mit der Aktion Stadtradeln verknüpft worden ist, finden sich darauf Selfies der Teilnehmer der Aktion, die an den entsprechenden Spots geschossen worden sind.

Die Europäische Mobilitätswoche ist eine Kampagne der Europäischen Kommission. Seit 2002 bietet sie Kommunen aus ganz Europa die Möglichkeit, ihren Bürgern die komplette Bandbreite nachhaltiger Mobilität vor Ort näher zu bringen. Jedes Jahr, immer vom 16. bis 22. September, werden im Rahmen der Woche innovative Verkehrslösungen ausprobiert oder mit kreativen Ideen für eine nachhaltige Mobilität in den Kommunen geworben. Dadurch zeigen Kommunen und ihre Bürger, dass nachhaltige Mobilität möglich ist, Spaß macht und praktisch gelebt werden kann.