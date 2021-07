Nach Vollsperrung: Hügelweg wieder befahrbar

Massive Hochwasser-Schäden

Erleichterung bei den Anwohnern: Nachdem sich die Arbeiten verzögert hatten, kommen nun auch wieder Autos zum Hügelweg in Altena .

Altena – Erleichterung bei den Anwohnern des Hügelwegs: Seit Donnerstag ist die Straße, die durch die Starkregen-Katastrophe stark in Mitleidenschaft gezogen worden war, zumindest aus einer Richtung – und zwar ab der Einmündung kurz hinter der Firma Kopatz – wieder befahrbar. Die bestehende Einbahnstraßenregelung besteht vorübergehend nicht, weil die Einfahrt in den Hügelweg von der anderen Seite aus noch nicht wieder möglich ist.



Hang mit Beton-Trägern gesichert.

Seit den Abendstunden des 21. Juli war der Hügelweg für jeglichen Fahrzeugverkehr gesperrt gewesen, Anwohner konnten bis zum 29. Juli ihre Häuser nur zu Fuß erreichen. Etwa auf Höhe des Betriebes Dittmann hatte die beauftragte Firma Müller zunächst Bohrungen vorgenommen und dann am Montag (26. Juli) zwei Doppel-T-Träger einbetoniert und damit für eine Sicherung des an dieser Stelle beschädigten Abschnitts am Hang gesorgt.