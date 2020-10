Nach sieben Jahren: Stützmauer am Burggymnasium soll endlich fertig werden

Running gag

+ © Thomas Keim Nach Reihen sortiert und einzeln nummeriert sind die Steine für die Stützmauer am Burggymnasium. Sie sollen nun wieder angebracht werden. © Thomas Keim

Dass es so lange dauern würde, damit hat sicherlich niemand gerechnet. Man schrieb Sommer 2013 – mehr als sieben Jahre ist das her – als der Rat den Auftrag zur Sanierung der Stützmauer am unteren Schulhof des Burggymnasiums (BGA) vergab. Jetzt soll es endlich losgehen.