Türkischer Generalkonsul lässt sich über Ermittlungen zu Altena-Unfall informieren

Altena - Nach dem schweren Verkehrsunfall am Freitag ließ sich der türkische Generalkonsul persönlich über die aktuellen Ermittlungen informieren. Er traf sich mit Vertretern von Staatsanwaltschaft und Polizei sowie Bürgermeister Andreas Hollstein.

Nach dem schweren Verkehrsunfall am vergangenen Freitag in Altena, bei dem eine 29-jährige Pkw-Führerin aus bislang nicht geklärten Umständen von der Fahrbahn abkam und auf dem Bürgersteig vier männliche Personen türkischer Abstammung zum Teil lebensgefährlich verletzte, wurde am Mittwoch der türkische Generalkonsul, Senter Cebeci, vom Hagener Oberstaatsanwalt Dr. Gerhard Pauli und Polizeioberrat Thomas Volkmann, Vertreter der Polizei des Märkischen Kreises, bei einem persönlichen Gespräch in der Polizeiwache Lüdenscheid, über den aktuellen Ermittlungsstand eingehend informiert.

"Polizei und Staatsanwaltschaft machten in diesem Gespräch deutlich, dass im Rahmen der Ermittlungen alle Möglichkeiten, die zum Verkehrsunfall geführt haben können, intensiv geprüft werden", erklärte die Polizei. Bislang gebe es jedoch keinerlei Hinweise auf eine vorsätzlich herbeigeführte Tat.

Auch Bürgermeister Andreas Hollstein empfing den Generalkonsul. "Die Stadt Altena ist froh, dass es dem Imam der Gemeinde und den anderen Verletzten wieder besser geht", heißt es in einer Mitteilung der Stadt. Den Schwerverletzten wünsche man eine gute Genesung.

Oberstaatsanwalt Pauli sicherte dem Generalkonsul zu, ihn auch künftig über neue Entwicklungen im Rahmen der Ermittlungen zu informieren.