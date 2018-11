Am Tag danach im Altenaer Lidl-Markt: Unternehmen setzt Security-Firma ein

Zehn Vorfälle rufen alleine 2018 die Polizei auf den Plan

Kamen am Dienstagmorgen nichtsahnend in die Lidl-Filiale: Elisabeth und Wilfried Hepping. Sie waren entsetzt vom Reizgas-Vorfall.

Altena - Schauplatz Lidl an der Werdohler Straße in Altena: Am Tag danach sitzen Verkaufsleiter Vadim Achziger und Marktleiterin Silke Mertens mit einer Kollegin im Büro. Sie war mittendrin im Geschehen um jenen Mann, der erst Whiskey-Flaschen klauen wollte, dann Reizgas versprühte und elf Menschen verletzte. "Wir möchten nichts sagen. Wir möchten die Kollegen schützen", betont Vadim Achziger.