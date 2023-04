Altenheim ehemaliges Freibad: Nach Ostern wird betoniert

Von: Volker Heyn

Mitarbeiter eines Tiefbauunternehmens bereiten die Stahlmatten für die Betonierung der Bodenplatte für das zukünftige La-Vida-Altenheim am Linscheider Bach vor. Am Dienstag nach Ostern wird betoniert, danach werden Betonfertigteile angeliefert und aufgebaut. © Heyn

Das La-Vida-Altenheim am Linscheider Bach in Altena wird erst Mitte kommenden Jahres 2024 bezugsfertig sein und nicht, wie anfangs von den Investoren gehofft, schon Ende des Jahres 2023. Dennoch geht es gerade mit riesigen Schritten voran auf der Baustelle, am Dienstag nach Ostern wird die Bodenplatte betoniert. In derselben Woche werden die ersten Betonfertigteile geliefert und aufgestellt.

Altena – Die La Vida Projektgesellschaft aus Ochtrup verfolgt ambitionierte Ziele und ist kapitalstark. Der Neubau soll zwischen 15 und 16 Millionen Euro kosten und 80 Pflegebedürftigen eine neue Heimat bieten. Weil die La Vida in diesem Fall nicht nur das Haus baut, sondern es mit einer eigenen Gesellschaft auch betreiben wird, dürften um die 80 Arbeitsplätze entstehen. Doch noch ist es nicht soweit, dass sich schon jemand um einen Platz im Altenheim oder einen Arbeitsplatz in der Pflege oder der Hauswirtschaft bemühen kann.

Auf dem ehemaligen Freibad-Gelände stehen noch immer große Brecher für weitere Erdarbeiten. © Heyn

Geschäftsführer Heinz-Gerd Feseker von der La Vida berichtete auf Nachfrage der Redaktion, dass vor allem sehr aufwändige Erdarbeiten im Bereich des Linscheider Bachs nötig waren. Der Bach ist derzeit provisorisch verrohrt, die Rohre mit den großen Durchmessern als Vorsichtsmaßnahme für Starkregenereignisse liegen schon bereit. Die Erdarbeiten hätten eine längere Zeit als geplant benötigt. Im Sommer 2022 hatten die Geschäftsführer Feseker und Heiden noch gehofft, dass Ende 2022 das Kellergeschoss stehen sollte und man Ende 2023 fertig würde. Doch das konnte nicht geschafft werden.

Auf der langen Seite des ehemaligen Beckens entsteht am Hang der Neubau. Die Arbeiten sind soweit, dass die Sohle gegossen werden kann. Am Mittwoch wird ausgeschalt, Donnerstag der Kran aufgebaut, ab Freitag kommen die im Berliner Raum vorgefertigten Betonteile nach Altena. Auf der Bodenplatte entsteht zunächst das Kellergeschoss, später wird im höher liegenden Gelände des ehemaligen Nichtschwimmerbereichs das erste Geschoss als ein langer Riegel auf das Kellergeschoss aufgesetzt.

Im Bereich des früheren Kinderschwimmbeckens wird eine Stützwand verfüllt. Das langgestreckte Gebäude endet etwa in diesem Bereich, dahinter entstehen Parkplätze. © Heyn

Weit vor diesem Winter sollen noch das Dachgeschoss montiert und die Fenster eingebaut werden, so Feseker. Dann sei der Rohbau dicht und man könne drinnen in Ruhe weiterbauen. Viele Gewerke für den Innenausbau seien noch gar nicht ausgeschrieben. Feseker: „Dafür ist es jetzt noch viel zu früh, das nimmt kein Handwerker an.“ Ob La Vida mit den geschätzten Kosten von 15 oder 16 Millionen Euro auskommen wird, ließe sich deshalb auch noch nicht genau sagen. Mit den zusätzlichen und aufwändigen Erdarbeiten habe man vorher auch nicht gerechnet. Teilweise fielen Baupreise, andere Gewerke würden aber wieder günstiger.

Die Verrohrung des Linscheider Bachs ist sehr aufwändig. Derzeit fließt der Bach durch ein Provisorium, die dicken Rohre für den endgültigen Ausbau liegen bereit. © Heyn

Feseker lässt allerdings überhaupt keine Zweifel an der Stärke seines Unternehmens. Im Februar ist das La-Vida-Seniorenzentrum an den Wallgärten in Metelen in Betrieb genommen worden, parallel zu Altena baut La Vida drei große Seniorenzentren in Melle bei Osnabrück, in Schüttdorf und in Alpen-Veen.

„Etwa sechs Monate vor Fertigstellung machen wir auf uns aufmerksam“, so Feseker. Ab dann werde Personal aquiriert und die Pflegeeinrichtung bekannt gemacht.