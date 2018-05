Nach Messerattacke: Altenas Bürgermeister Hollstein als Zeuge geladen

Altena/Hagen - Zu Beginn des Prozesses um die Messerattacke auf Altena Bürgermeister Andreas Hollstein legte der Angeklagte ein Geständnis ab. Am Freitag trifft er erneut auf sein Opfer. Hollstein ist als Zeuge geladen.

Im Prozess um die Messerattacke auf den Bürgermeister von Altena im Sauerland trifft der Angeklagte am Freitag, dem Tag des großen Schützenfestes in Altena, ab 9.30 Uhr erstmals wieder auf sein Opfer.

Das Hagener Schwurgericht hat Andreas Hollstein als Zeugen geladen. Der CDU-Politiker war am 27. November 2017 in einem Döner-Imbiss seiner Heimatstadt angegriffen und am Hals verletzt worden.

Zum Prozessauftakt hatte der Angeklagte die Tat gestanden, dabei aber beteuert, dass er niemanden töten oder verletzen wollte. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm versuchten Mord vor und geht von einem fremdenfeindlichen Hintergrund aus. - dpa

Lesen Sie hier alles zu dem Messerangriff