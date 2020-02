Nach 23 Jahren Pause: Geflügelschau im Mühlendorf

Altena - 23 Jahre gab es keine Geflügelzuchtschau im Mühlendorf. Nun organisieren die Züchter wieder eine - vor allem für Familien.

Die Mitglieder des Rassegeflügelzuchtvereins Altena (RGZV) lassen eine Traditionsveranstaltung wieder aufleben. Das beschlossen die Hobbyzüchter bei ihrer Monatsversammlung. Nach 23-jähriger Pause richten sie wieder eine Geflügelausstellung im Mühlendorf aus.

Viel zu erleben für Kinder

Als Termin einigten sich die Mitglieder auf das Wochenende 17. und 18. Oktober. Stattfinden wird diese Veranstaltung im Thomas-Morus-Haus. Dort wird dann eine Vielzahl von Hühnerrassen präsentiert. Die Schau, wirbt Volker Richter als Pressesprecher des Vereins, richte sich besonders an Familien mit kleinen Kindern, sei aber offen für alle anderen Interessierten.

Beim Schlüpfen zusehen

Weitere Termine, die die Vereinsmitglieder festlegten: In den nächsten Wochen stellen die Züchter Schaubrüter im Familienbüro und Awo-Kindertagespflegebüro Altena, im Johanniter-Kindergarten Altroggenrahmede, im Kindergarten Heedfeld, im SOS-Kinderdorf Lüdenscheid, im Familienzentrum Eschen in Plettenberg sowie in diversen Kindergärten in Lüdenscheid auf. So können die Kinder den Brutvorgang und das Schlüpfen der Hühner hautnah miterleben.