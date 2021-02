Nach hohem Pegel: Lenne nagt am Lennepark

Bauarbeiten in Altena

+ © Bender, Thomas Nach Hochwasser in Altena: Abbruchkante am Lennepark © Bender, Thomas

Die Lenne nagt am eigenen Park in Altena: Nach den hohen Wasserständen zeigt sich nun, dass der Fluss einiges an Erdreich für das geplante Vorzeige-Projekt, das gerade gebaut wird, mitgerissen hat.