Direkt nach Sprengung der A45-Brücke: Große Veranstaltung geplant

Von: Michael Koll

Auch in diesem Jahr soll es am Tag der Deutschen Einheit (3. Oktober) wieder einen Flohmarkt in der Innenstadt geben. Archi © Goor-Schotten

Tobias Reuse-Klupsch ist neuer 2. Vorsitzende des Altenaer Stadtmarketingvereins (ASV). Er wurde am Dienstagabend bei der Jahreshauptversammlung von 18 Anwesenden in der Burg Holtzbrinck einstimmig gewählt.

Altena – Notwendig geworden war diese Ersatzwahl, da der bisherige Amtsinhaber Björn Braun seinen beruflichen Lebensmittelpunkt nach Iserlohn verlegt und somit nicht mehr so viel Zeit in den ASV investieren möchte. Er bleibt dem Verein als Beisitzer erhalten.

Zu weiteren Beisitzern wurden Sabine San José sowie Thomas Roberg gewählt. Mit diesen Ergänzungswahlen wurde der erweiterte Vorstand des Stadtmarketings personell aufgestockt, um die Aufgaben künftig auf mehr Schultern als bislang zu verteilen. Wer welche Dinge erledigt, soll nun intern gemäß der Stärken und Schwächen der einzelnen Akteure entschieden werden, erläuterte die 1. Vorsitzende Melanie Spelsberg.

Sie hielt zu Beginn der 80-minütigen Versammlung auch zunächst den Rechenschaftsbericht für die zurückliegenden zwölf Monate. „Wir können mit den Veranstaltungen im ersten Jahr nach Corona recht zufrieden sein“, bilanzierte sie.

Spelsberg erinnerte an den ersten Kneipensprung, eine Nacht mit paralleln Veranstaltungen in mehreren Gaststätten. Mehr als 600 Gäste hatten an der Kneipennacht teilgenommen.

Der Weihnachtsmarkt konnte – trotz anfänglicher Befürchtungen, dies könne nicht gelingen – wieder in der Burg Holtzbrinck stattfinden. „Besonders der zweite Tag war gut besucht“, blickt die Stadtmarketing-Vorsitzende zurück.

„Und auch die Wintermeile war wieder ein voller Erfolg“, ergänzte sie. Die Aussteller hätten bereits Stammkunden gewinnen können und gleich für die Adventszeit 2023 wieder ihr Interesse angemeldet, dabei zu sein.

Der neue 2. Vorsitzende des Stadtmarketingvereins ist Tobias Reuse-Klupsch (links). Hier sitzt er neben seinen neuen Vorstandskollegen (von links): Melanie Spelsberg, Björn Braun und Kai Finkernagel. © Koll

Spelsberg übernahm auch die Vorstellung des Kassenberichtes. Die einzelnen Aktionen des Stadtmarketing-Vereins hatten jeweils ein Plus erwirtschaftet. Nicht ganz abgeschlossen ist indes die Abrechnung des Weihnachtsmarktes 2022, da die Rechnung über den Auf- und Abbau sowie die Einlagerung der Hütten noch mit einer Gutschrift verrechnet werden soll, erklärte die 1. Vorsitzende.

Im Terminkalender für 2023 steht die erste Großveranstaltung am Sonntag, 7. Mai. Der Maimarkt mit verkaufsoffenem Sonntag findet dann in der Altenaer Innenstadt zwischen 13 und 18 Uhr statt – und startet somit zwei Stunden nach der Spregung der A45-Rahmedetalbrücke.

Kai Finkernagel, 3. Vorsitzender des Stadtmarketing-Vereins, betonte: „An dem Tag werden viele Touristen aus dem Ruhrgebiet und von weiter her in die Stadt kommen.“ Er glaubt: „Das ist für uns eine Chance, diese auch zu unserem Maimarkt zu locken.“

Der Markt soll mit Kreativangeboten und frühlingshaften Dekomaterialien Besucher begeistern. Essens-, Getränke- und Blumenstände sollen die wieder bunter werdende Natur feiern. Zudem soll es einige Angebote zur Kinderbelustigung geben. Maibowle dürfe schließlich nicht fehlen, schlossen die Verantwortlichen ihre Aufzählung ab.

Nächster Höhepunkt im Jahreskalender soll die mehrtägige Veranstaltung „Anno Tuck“ werden, die vom 4. bis zum 13. August Besucher der Innenstadt in die 50er-Jahre entführen soll. Spelsberg versprach „Petticoats, Hawaii-Toast und Oldtimer“. Lesungen, Vorträge und ein musikalisches Bühnenprogramm, welches auch die Burg Altena mit einbeziehen soll, sollen die zehn Tage begleiten.

Der nächste Kneipensprung ist auf Montag, 2. Oktober, terminiert. „Dieses Mal nehmen ein, zwei Locations mehr an der Kneipennacht teil, wobei alle, die voriges Jahr beteiligt waren, wieder dabei sein werden“, kündigte Finkernagel eine Ausweitung des Angebotes an. Erneut wird es tags drauf und damit am Tag der Deutschen Einheit einen Flohmarkt im Stadtzentrum geben.

Der Weihnachtsmarkt vom 8. bis zum 10. Dezember „wird wieder die komplette Burg Holtzbrinck nutzen können“, da dieses Mal dort keine Parallelveranstaltung über die Bühne gehen wird, versicherte Vereinsvorsitzende Spelsberg.

Der ASV hat derzeit 75 zahlende Mitglieder. Eines davon regte beim Vorstand zum Abschluss der Generalversammlung noch einen autofreien Sonntag an, bei welchem die Verbindungsstraße entlang der Lenne zwischen Altena und Werdohl-Ütterlingsen gesperrt und somit allein dem Fahrradverkehr zugänglich gemacht werden könnte.